В Москве у метро "Славянский бульвар" расстреляли мужчину

В Москве неизвестный стрелок смертельно ранил мужчину недалеко от станции метро "Славянский бульвар".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщение о происшествии поступило в 20:35. Прибывшие полицейские нашли погибшего мужчину у дома № 2 на Славянском бульваре. На теле обнаружено огнестрельное ранение. Правоохранители проводят проверку.

По сведениям агентства городских новостей "Москва", недалеко от подземного перехода, ведущего в метро, поссорились двое мужчин. Один из них выхватил пистолет, выстрелил в оппонента и скрылся.