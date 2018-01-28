В Подмосковье мужчина с детьми выпрыгнул из окна горящей квартиры

Крупный пожар произошел днем в воскресенье в подмосковном Красногорске. По сведениям "Интерфакса", мужчина с двумя детьми выпрыгнул из окна горящей квартиры. Его супруга погибла от отравления угарным газом.

Трагедия произошла в доме № 6 на Южной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. Загорелась квартира № 223. К зданию прибыли семь пожарных машин, к тушению привлекли 25 спасателей. В помещении в этот момент находились супруги с двумя детьми. Отец с ними выпрыгнул из окна, его жене спастись не удалось. Мужчина и дети получили тяжелые травмы, их экстренно госпитализировали.

В 13:38 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на 38 квадратных метрах, а еще через некоторое время открытое горение было ликвидировано.