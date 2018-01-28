Многодетные семьи смогут летать по льготным авиабилетам

Новости

Суд Испании запретил Пучдемону вновь возглавить Каталонию 10:50
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов 10:46
Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов 10:30
Видео: Овечкин забил шайбу с рекордной скоростью в шоу Матча звезд НХЛ 10:16
Российский лыжник умер во время марафона в США 10:15
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ 10:01
Авиация временно прекратила поиски пропавшего судна "Восток" 09:52
Экс-президента Южной Кореи вызовут на допрос после Олимпиады-2018 09:32
В Приамурье получил ранение военнослужащий 09:18
В Гонконге найдена бомба времен Второй мировой войны 08:27
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом 07:56
СК возбудил дело по факту пожара в якутской котельной 07:55
В Омске СК возбудил дело о гибели пяти жильцов общежития 07:50
В Якутии пьяный отец выбросил из окна 10-месячного ребенка 07:41
Число заболевших в хабаровской гимназии увеличилось до 106 человек 07:04
Starbucks не откроют кофейни на Украине 06:45
Трамп получил приглашение совершить два визита в Британию от Мэй 06:19
Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек 06:13
Эпидемия гриппа унесла жизни 37 детей в США 05:46
Один человек погиб при возгорании вагона на станции в Уссурийске 05:42
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за взрыва 05:14
Ушел из жизни известный журналист Борис Резник 05:04
Трамп пересмотрит решение о выходе из Парижского соглашения 04:36
Два самолета возобновили поиски пропавшего судна "Восток" 04:17
Один человек пострадал при взрыве котельной в Якутии 04:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Многодетные семьи смогут летать по льготным авиабилетам

Текст: Елена Березина
Многодетные семьи, не исключено, уже в этом году смогут летать по льготным авиабилетам за пределы Дальнего Востока. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, в округе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Предложение предоставлять им льготу при покупке авиабилета Минвостокразвития подготовит до первого марта 2018 года.

Льготников освободят от сбора при покупки билета в электричке

Александр Галушка отметил, что льготные перелеты по внешним направлениям себя полностью оправдывают. "Только в 2017 году такой привилегией воспользовались 600 тысяч человек - молодые люди и пенсионеры", - добавил министр.

"Также до первого марта мы внесем изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость, - рассказал Галушка. - Уверен, это послужит основой для повышения транспортной доступности и для снижения цен на авиаперевозки".

Депутаты предложили освободить некоторые семьи от платы за капремонт

Полностью интервью главы Минвостокразвития читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 29 января 2018 года.

Главное сегодня

Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ
Трамп пересмотрит решение о выходе из Парижского соглашения
Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек