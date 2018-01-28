Один человек пострадал при взрыве котельной в Якутии

В поселке Бердигестях Горного района Якутии загорелась котельная.

Как рассказали "РГ" в региональном ГУ МЧС, вечером 27 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре. Его площадь составила 103 квадратных метра.

- Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси, - сообщили в ведомстве. - Есть пострадавший.

К месту происшествия прибыли оперативные группы Главного управления МЧС России по РС(Я), службы спасения Республики Саха (Якутия) и испытательной пожарной лаборатории по Республике Саха (Якутия). Пожар тушили 113 человек и 23 единицы техники.

Котельная отапливала часть поселка, в том числе социально значимые объекты.

На заседании межведомственной рабочей группы правительства РС(Я) было принято решение о доставке из Якутска в Бердигестях модульной котельной контейнерного типа мощностью 1мВт.