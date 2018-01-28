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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не там расписались

Коллекторов оштрафовали за надписи в подъезде
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Впервые суд в Пензе привлек к ответственности коллекторов за надписи, которыми они разукрасили подъезд должницы.

История началась минувшим летом. Жительница Пензы взяла займ в 50 тысяч рублей в частной организации. Как это бывает, не смогла вовремя внести платеж, стали набегать проценты. В итоге заемщица выбилась из установленного графика, задолженность росла.

Коллекторов оштрафовали за сотни SMS костромскому должнику

Коллекторы стали названивать женщине на мобильный ночью и в выходные, а подъезд, где она проживала, забросали листовками с требованием вернуть деньги. Позже на стенах подъезда появились нелицеприятные надписи с указанием номера ее квартиры. - Соседи просили убрать надпись. Закрасить не проблема, но как защититься от вандалов? Они к тому же звонили неоднократно и в грубой форме требовали вернуть долг, - рассказала потерпевшая.

Тогда она обратилась в полицию. По результатам проверки дело было направлено в суд. Доказательствами вины коллекторов стали копии листовок, детализация телефонных звонков и показания свидетелей.

Доказательствами вины коллекторов стали копии листовок, детализация телефонных звонков и показания свидетелей

- Согласно части 8 статьи 6 ФЗ о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а также на основании изменений, внесенных в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и МФО", раскрытие сведений о должнике не допускается. Хотя многие идут на хитрость и берут письменное согласие на использование персональных данных граждан при выдаче кредита. Раскрытие этих сведений неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения их в Интернете или на зданиях незаконно, - пояснила пресс-секретарь Октябрьского суда Пензы Ольга Гнидина.

Приставы смогут расследовать нарушения коллекторов

В суде напомнили, что не допускаются и встречи с должником в выходные и праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени. Это правило распространяется и на телефонные звонки, они не могут быть чаще, чем дважды в неделю и только раз в сутки.

В результате организации назначили выплатить штраф в 20 тысяч рублей. Это не избавит должницу от необходимости погасить кредит.

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