На острове Ольхоне при пожаре на турбазе пострадали семь человек

На турбазе, расположенной на острове Ольхон Иркутской области, произошел пожар. В результате ЧП пострадали семь человек, двое погибли.

По сообщению регионального МЧС, двухэтажный брусовый дом загорелся в 04.00 утра. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено огнем.

Всего в доме, расположенном на территории турбазы, проживали 16 человек. В основном граждане Южной Кореи и Китая.

Пятерых пострадавших при пожаре вертолетом отправили в больницу Иркутска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.