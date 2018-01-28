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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зимний эдельвейс

В Чечне открылся горнолыжный курорт "Ведучи"
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Чечня)
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Первый в истории республики горнолыжный курорт появился в Итум-Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, в 70 километрах от Грозного. Для туристов построены базовые инфраструктурные объекты, задача которых познакомить жителей и гостей Чечни с горными лыжами и сноубордом.
В этом году для детей 6-13 лет однодневный ски-пасс будет стоить 200 рублей. Фото: Муса Садулаев В этом году для детей 6-13 лет однодневный ски-пасс будет стоить 200 рублей. Фото: Муса Садулаев
В этом году для детей 6-13 лет однодневный ски-пасс будет стоить 200 рублей. Фото: Муса Садулаев

В торжественном открытии комплекса приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель министра, председатель совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Одес Байсултанов и глава республики Рамзан Кадыров. Они дали старт новой канатной дороге, а также стали ее первыми пассажирами.

- Несмотря на достаточно сжатые временные рамки, курорт сдан в срок. Теперь у всех жителей и гостей Чеченской Республики появилась возможность заняться зимними видами спорта, не покидая границ региона, - отметил Кузнецов после первой поездки на канатке.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Символом "Ведучи" стал горный эдельвейс. В республике бытует старинное вайнахское предание, что этот волшебный цветок отправились искать два брата. Он открывается только тем, в чьих сердцах соединяются красота, смелость, сила, мудрость и талант. Вокруг этого и была построена праздничная программа. Перед гостями выступили артисты ансамблей "Вайнах" и "Нохчо", солисты Чеченкой государственной филармонии. Любой мог принять участие в мастер-классах по кузнечному, гончарному и ткацкому делу, кулинарии. Завершился день световым шоу над хребтом Данедук и салютом.

В этом году гостей курорта ждут четырехместная кресельная канатная дорога протяженностью 800 метров, "синяя" трасса с системой искусственного снегообразования, детский парк, учебная зона, школа горнолыжных инструкторов, пункт проката инвентаря. Как заявляют в АО "КСК", в первый год на "Ведучи" стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте 6-13 лет включительно - 200 рублей. Те, кому от 65 до 75 лет, получат скидку в 50 процентов. Для тех, кому за 75, а также детям до 5 лет, инвалидам 1 группы и детям-инвалидам до 18 лет ски-пассы будут бесплатные.

- Это только начало большого пути, совсем скоро появится уникальная, не имеющая аналогов в России канатная дорога, которая свяжет два горных склона. Значительно расширена зона катания на северном склоне. "Ведучи" является проектом мирового уровня, и я уверен, что он станет популярным не только среди жителей РФ, но и зарубежных стран, - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В будущем основным склоном для катания станет северный.

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