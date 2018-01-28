В Петербурге за сутки эвакуировали восемь ТЦ и два кинотеатра

В Петербурге сегодня проводилась эвакуация посетителей и персонала нескольких торгово-развлекательных комплексов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Агентству не назвали причины эвакуации и количество ТЦ, из которых выводились люди, но очевидцы в соцсетях сообщают некоторые подробности.

По их информации, эвакуация проводилась в ТЦ "Мега Дыбенко", "Июнь", "Охта Молл", "Европолис", "Экополис" , "Континент", "Радуга" и "Рио".

Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации в петербургских киноцентрах "Великан Парк" и "Родина" в центре города.

По неофициальной информации во всех случаях причина эвакуации была одна - телефонный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве.

Взрывотехники и кинологи проверили каждое из зданий, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Официальной информации из регионального главка полиции пока не поступало.