Новости

Более 200 тысяч жителей Чечни остались без света 13:55
Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3" 13:52
Российский саночник Семен Павличенко стал чемпионом Европы 13:34
В Москве инспектор ГИБДД застрелил преступника при задержании 13:32
Установлен возраст одного из старейших христианских храмов России 13:25
Трамп рассказал о несправедливом отношении Евросоюза к США 12:48
Выступившие в Пхенчхане кубанские олимпийцы получат краевые премии 12:43
Обнародован рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников Москвы 11:58
В Петрозаводске люди выпрыгнули из окон квартир из-за пожара 11:50
Исследование: Более 60% украинцев готовы отправиться на работу в Россию 11:26
В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров 11:23
Под Воронежем в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек 11:21
Пушков о победе Милоша Земана: Впечатлен здравым смыслом чехов 11:13
В Уфе загорелся склад с ликеро-водочными изделиями 10:58
На острове Ольхоне при пожаре на турбазе пострадали семь человек 10:55
Суд Испании запретил Пучдемону вновь возглавить Каталонию 10:50
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов 10:46
Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов 10:30
Видео: Овечкин забил шайбу с рекордной скоростью в шоу Матча звезд НХЛ 10:16
Российский лыжник умер во время марафона в США 10:15
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ 10:01
Авиация временно прекратила поиски пропавшего судна "Восток" 09:52
Экс-президента Южной Кореи вызовут на допрос после Олимпиады-2018 09:32
В Приамурье военный получил ранение при неизвестных обстоятельствах 09:18
В Гонконге найдена бомба времен Второй мировой войны 08:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Тест: Когда не нужно вызывать ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске люди выпрыгнули из окон квартир из-за пожара

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске сегодня ночью загорелся двухэтажный деревянный дом по Октябрьскому проспекту. Пожар начался на первом этаже. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности "1БИС", сообщили в МЧС Карелии.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Омске СК возбудил дело о гибели пяти жильцов общежития

На место ЧП пожарные прибыли через пять минут после звонка. Открытым огнем уже были объята квартира на первом этаже. Пламя быстро распространялось. Кроме того, продукты горения отрезали пути выхода жителям со второго этажа.

По данным администрации Петрозаводского городского округа, огнем повреждены восемь квартир на площади около 200 квадратных метров. Из пламени спасены 36 человек, в том числе шестеро детей. Трое граждан находятся в больнице с травмами. Это как раз те жители, кто, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон своих квартир.

В близлежащей средней школе власти открыли пункт временного размещения. Оперативный штаб города оперативно будет решать вопросы материальной помощи пострадавшим, восстановления сгоревших документов.

Тушили ночной пожар на Октябрьском проспекте 40 огнеборцев и 15 единиц техники. Специалисты выясняют причины ЧП. В городе объявили сбор помощи пострадавшим.

Главное сегодня

В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров
Трамп рассказал о несправедливом отношении Евросоюза к США
Израиль возмущен запретом Варшавы на слова об участии поляков в Холокосте
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов
Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ