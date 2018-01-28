В Петрозаводске люди выпрыгнули из окон квартир из-за пожара

В Петрозаводске сегодня ночью загорелся двухэтажный деревянный дом по Октябрьскому проспекту. Пожар начался на первом этаже. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности "1БИС", сообщили в МЧС Карелии.

На место ЧП пожарные прибыли через пять минут после звонка. Открытым огнем уже были объята квартира на первом этаже. Пламя быстро распространялось. Кроме того, продукты горения отрезали пути выхода жителям со второго этажа.

По данным администрации Петрозаводского городского округа, огнем повреждены восемь квартир на площади около 200 квадратных метров. Из пламени спасены 36 человек, в том числе шестеро детей. Трое граждан находятся в больнице с травмами. Это как раз те жители, кто, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон своих квартир.

В близлежащей средней школе власти открыли пункт временного размещения. Оперативный штаб города оперативно будет решать вопросы материальной помощи пострадавшим, восстановления сгоревших документов.

Тушили ночной пожар на Октябрьском проспекте 40 огнеборцев и 15 единиц техники. Специалисты выясняют причины ЧП. В городе объявили сбор помощи пострадавшим.