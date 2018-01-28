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28.01.2018 18:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Капитан ФК "Краснодар" летом перейдет в шведский клуб

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Защитник ФК "Краснодар" 32-летний Андреас Гранквист сегодня объявил о своем переходе в ФК "Хельсингборг", с которым он подписал трехлетний контракт.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с участие руководителей шведского клуба. Переход состоится летом 2018 года после окончания чемпионата мира по футболу.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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- Испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провел в ФК "Краснодар", за ответственность, которую на меня возложил президент. Благодарю также всех игроков, с которыми мне довелось играть, тренеров и персонал клуба. И, конечно же, болельщиков, которые меня поддерживали и тепло относились ко мне и моей семье, - сообщил нынешний капитан "горожан" и сборной Швеции. - Вот уже 12 лет я и моя семья живем за пределами Швеции и очень скучаем по нашей родине. Мы с женой сейчас ждем второго ребенка и думаем, что лучшее место проживания для нас - это родной город Хельсингборг.

Как сказано в информации, размещенной на сайте "Краснодара", Андреас Гранквист пришел в кубанский клуб летом 2013 года из итальянского "Дженоа" и сыграл в составе черно-зеленых 171 официальный матч, забив десять мячей и сделав пять результативных передач партнерам.

В клубе добавили, что долго вели переговоры с защитником о продлении контракта, но тот твердо решил вернуться домой и завершить игровую карьеру в команде, где он когда-то делал свои первые шаги в профессиональном футболе.

Сам же Гранквит добавил: "Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за "Краснодар" в течение оставшихся десяти игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов УЕФА".

В свою очередь в ФК "Краснодар" заявили, что уважают решение Гранквиста, и уверены, что Андреас принесет своей нынешней команде максимум пользы в оставшихся матчах сезона.

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