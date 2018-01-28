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28.01.2018 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Красной Поляне в Сочи разбился лыжник

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Сегодня днем в Сочи погиб лыжник, катавшийся вне оборудованных трасс на Красной Поляне.

Как рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, еще двум горнолыжникам потребовалась помощь.

Фото: Виктор Котляров
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По словам руководителя спасательной службы курорта "Горки Город" Андрея Морозова, в два часа дня они получили сообщение о том, что на необорудованных и непредназначенных для катания склонах недалеко от водопада Поликаря сорвался мужчина 35-40 лет.

Когда к месту ЧП добрались спасатели, а это произошло через 20 минут после поступившего сообщения, лыжник был мертв. Рядом с ним находились еще два горнолыжника, которым помогли спуститься вниз. Чтобы эвакуировать тело погибшего, вызвали вертолет МЧС.

В спасательной службе отметили, что участок, где погиб отдыхающий, является сложным даже для высококлассных лыжников. Причем здесь расставлены предупреждающие знаки, однако это не остановило экстремалов.

Тело погибшего доставили на территорию курорта и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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