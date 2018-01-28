Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал начало коммерческих продаж огнеметов нового поколения. Стоимость оружия составляет 500 долларов.

Об этом американский бизнесмен написал в Twitter и разместил ссылку на сайт компании, где можно сделать предзаказ.

"Огнемет The Boring Company гарантировано оживит любую вечеринку. Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!" - написал Илон Маск.

О тактико-технических данных огнемета не сообщается. На главной странице компании имеется лишь запись о том, что огнеметы будут далеко не самые дешевые.

Изделие не рекомендуется использовать в помещениях с лакокрасочными материалами и на сеновалах.