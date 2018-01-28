Ученику запретили в столовой есть свою еду

В Екатеринбурге мама школьника обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее 14-летнего сына выгоняют из школьной столовой - не разрешают ему входить туда, садиться за один стол с одноклассниками. Этот частный случай поднял общую проблему: работникам столовой "чужие булки" невыгодны.

Школьник, по словам матери, отказался от школьного питания, потому что еда часто холодная или невкусная. - Стал носить с собой или покупать в буфете, - говорит она. - Так вот сыну запретили есть то, что он принес, вместе со всеми. То есть представляете, подходит классная и говорит: "Ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену, а то меня директор ругает".

Директор же отрицает, что в ее школе действует "запрет на столовую".

- Я точно знаю, что этого ребенка никто не обижал, - объясняет Стелла Шмитова. - В столовой он всегда сидит со своим классом. Что касается домашней еды, то СанПиН запрещает прием пищи непромышленного изготовления, то есть домашней, в школьной столовой.

Однако если внимательно посмотреть упомянутый документ, можно увидеть, что руководитель учебного заведения лукавит: запрещен не прием домашней пищи в школьной столовой, а ее реализация. Комбинатам школьного общепита разрешено готовить блюда для детей только из продуктов, изготовленных на предприятиях пищевой отрасли. Например, яйца из деревни комбинату школьного питания закупать нельзя, а с птицефабрики - пожалуйста. В СанПиНе нет требований к еде, принесенной в школу из дома, а тем более указаний, где ученик должен ее есть. Конечно, приготовленная дома пища может вызывать у педагогов опасения, ведь неизвестно, прошли ли продукты достаточную тепловую обработку, когда блюдо было приготовлено, как хранилось. С другой стороны, как сообщил "РГ" санитарный врач с 20-летним стажем работы, ему не приходилось слышать, чтобы пища, принесенная из дома, вызвала в школе групповую пищевую инфекцию. А групповые инфекции у детей из-за нарушений санитарных норм сотрудниками школьного общепита случаются регулярно.

"Лишние" порции стали причиной скандала: ученик "объедает" работников столовой

Но почему же тогда ребенка выгоняют из столовой с булками из школьного буфета? Как оказалось, подобный запрет действует не только в этой школе: и в других учебных заведениях на входе в столовую дежурит специальный человек, который разворачивает детей с контейнерами.

Истинную причину стыдливо замалчивают. Педагоги, с которыми удалось поговорить, соглашались обсуждать ее только на условиях анонимности. Дело не столько в заботе о санитарном благополучии, сколько в заработке работников столовой.

Завуч одной из екатеринбургских школ рассказала "РГ": "В школе часто бывает такая ситуация: за стол, где едят дети, которые оплатили обеды, садятся ученики, которые не оплатили. Старшеклассники всегда голодные, вот и доедают несъеденное. Работники столовой к этому относятся плохо по двум причинам. Во-первых, больше оплаченных обедов - больше их прибыль. Во-вторых, оставшиеся несъеденными порции они забирают себе: многие только и идут на работу в школьные столовые, на эти копейки, чтобы хотя бы бесплатно питаться".

Эти самые "лишние" порции и стали причиной скандала: по сути ученик "объедает" работников столовой.

- Все что произошло - это проявление не гиперответственности, а гиперзапуганности руководителя любой школы действиями надзорных органов, - считает екатеринбургская коллега Стеллы Шмитовой. - В то, кто на самом деле прав, а кто виноват, надзорные органы глубоко не вникают и, если и не рубят с плеча, то жизнь портят надолго...