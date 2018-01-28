Россия и Япония возродят Совет губернаторов

Россия и Япония планируют возродить некогда существовавший Совет губернаторов. Об этом журналистам в Токио рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Будет возрождаться формат так называемого Совета губернаторов, который существовал еще в советские времена", - заявил сенатор. С российской стороны функцию координатора будет исполнять Совет Федерации, а курировать работу - спикер верхней палаты российского законодательного органа Валентина Матвиенко.

В настоящий момент, как подчеркнул Косачев, более двадцати российским субъектам, проявляющим наибольшую активность на японском направлении, предложено подключиться к указанной работе. Реакция со стороны регионов РФ должна последовать в течение ближайшего месяца. По словам Косачева, организационную часть работы планируется завершить уже к маю текущего года, когда состоятся очередные контакты на высшем уровне.