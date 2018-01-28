Санкции пока не оказали влияния на Северную Корею

Несмотря на заметное ужесточение международных санкций, а также весьма жесткую позицию Китая в отношении КНДР, ситуация в Северной Корее продолжает оставаться стабильной, а в стране заметны признаки продолжения экономического роста.

Об этом рассказал "Российской газете" источник, который недавно побывал в северокорейском городе Синыйчжу, расположенном на границе с Китаем. По словам специалиста, который посетил Синыйчжу неделю назад, а до этого бывал в этом городе регулярно, налицо определенные признаки улучшения экономической ситуации. "Учитывая введенные ограничения на импорт в КНДР топлива, это выглядит парадоксально, но в Синыйчжу по сравнению с тем же 2016 или 2017 годами заметно увеличилось количество такси. Не будет преувеличением сказать, что 60 процентов машин, которые я видел в городе, были именно такси. Год назад такси попадались редко", - сказал он.

По его словам, представители КНДР признают, что определенные проблемы с топливом есть, но не такие, чтобы оказать заметное влияние на движение транспорта. "Сами корейцы шутят, говоря, что сейчас в Синыйчжу такси больше, чем людей. Судя по цвету автомобилей, в городе действует как минимум четыре-пять таксокомпаний. Есть не только легковые такси, но и микроавтобусы, которые можно взять в аренду. Некоторые такие автобусы ходят по заранее определенным маршрутам. Особенно много их было заметно в районе железнодорожного вокзала Синыйчжу". - отметил он.

Город за последние два года, по словам побывавшего в Синыйчжу человека, улучшил свой внешний вид. "Не могу сказать, что город радикально преобразился, но по-прежнему в нем ведется строительство новых жилых зданий - это видно по появившимся домам высотой в 15-20 этажей. Год назад не была достроена гостиница в центре города, теперь она уже введена в строй. Укрепили русло реки, обустроили несколько зон для прогулок. Город стал опрятнее", - отметил он.

В отношении ситуации с электричеством, что является ахиллесовой пятой для экономики КНДР, он отметил, что проблемы существуют. "Зима в этом плане для КНДР в целом - самое сложное время года. Во время посещения одного из учреждений один раз были перебои с электричеством, выключился свет, что продлилось несколько секунд. В КНДР тоже уже давно не отрицают, то с электричеством есть проблемы. Но если брать тот же Синыйчжу, то визуально в темное время суток он стал светлее, чем пару лет назад. В дневное время на улицах много народа, активно работает каток возле парка, где постоянно хватает людей, открыты магазины, ездят машины, автобусы. Нам показали несколько заводов и производств - они тоже работали. Насколько я могу судить, город живет нормальной жизнью", - сказал он.

С другой стороны, Синыйчжу находится в более выгодном положении, чем внутренние районы КНДР, так как через этого город проходит около 70 процентов всей внешней торговли Северной Кореи. "Корейцы, конечно, беспокоятся по поводу того, что будет дальше, как будут развиваться отношения с внешним миром. Они сами говорят, что многих других районах страны ситуация с транспортом и тем же топливом заметно сложнее, но это не тот случай, чтобы говорить о каком-то кризисе. По крайней мере, признаков этого нет", - пояснил он "Российской газете".

Отметим, что ранее некоторые официальные лица США, а ряд СМИ Южной Кореи заявили о том, что введенные санкции сильно ударили по экономике КНДР, приведя к проблемам с продовольствием, топливом и прочими товарами.

Специалист также рассказал, что северокорейцы прекрасно знают об ухудшении отношений между КНДР и Китаем. "Для нас (в группе были китайцы - прим. "РГ") регулярно подчеркивали, что дружба между КНР и КНДР - крепка, что мы - братские народы. Но потом сами же корейцы отмечали: "Ну сами-то вы знаете, какие у нас отношения", - отметил он. Специалист добавил, что корейцы сильно недовольны тем, что Китай поддержал международные санкции и сильно ограничил торговлю с КНДР. "В разговоре со мной они воздерживались от резких высказываний, но не скрывали, что им все это не нравится", - добавил собеседник.