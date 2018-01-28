За срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилья, штраф вырастет со 100 до 500 тысяч рублей. Соответствующий приказ был подписан минстроем.

Как пояснили "РГ" в Фонде содействия реформированию ЖКХ, сначала региону, где обнаружены недостатки в новом доме для переселенцев, будет выписан штраф в 100 тысяч рублей. За повторный срыв сроков через полгода ждет новый штраф - полмиллиона рублей.

Директор департамента городской среды минстроя Оксана Демченко уточнила, что регионы будут оштрафованы также за предоставление квартир нестандартных планировок. Решение увеличить штрафные санкции в пять раз было принято после того, как зачастую на территориях не торопились устранить выявленные нарушения, да и объемы затрат иногда были несопоставимо выше. Застройщик тянул время. "Ужесточать требования к сдаваемому жилью для переселенцев фонд будет и дальше", - заверил начальник Управления по связям с общественностью Фонда ЖКХ Сергей Колесников.

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, на 1 января этого года расселено 673 тысячи человек. Количество домов, которые находятся на контроле, за последний месяц сократилось на 14% и составило 356 домов. Больше всего их, по данным Фонда ЖКХ на 31 декабря 2017 года, в Центральном федеральном округе (101 дом). Хуже всего дела обстоят в Ивановской области, где 24 дома или еще не сданы, или требуют устранения недостатков. Вот и посчитайте, если областные власти, допустим, до лета не переселят нуждающихся в нормальные условия, им может грозить штраф в 12 миллионов рублей.

Напомним, в 2018 году должен быть расселен и весь вновь выявленный аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 г., а это 8,5 тысячи человек в 13 регионах.

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В поселке Бетлица Калужской области для ветеранов построили коттеджный поселок. Из бюджета выделили более 20 млн руб. и возвели десять домов. Но "вредные старики" почему-то переезжать не захотели, да еще и пожаловались на "благодетелей". После публикации и суда ситуацию исправили - дома утеплили, недоделки устранили.

"Неблагодарные" жители обнаружились и в Тульской области. В городе Донской почти 300 человек должны были переехать в новые квартиры. И вот тоже не захотели. А ведь на эту стройку потрачено из бюджета более ста миллионов. Совсем народ "зажрался" - от "халявного" жилья отказывается! Но жалобы людские свою роль сыграли - на места поехали проверяющие. И в конечном итоге дело дошло до суда. В результате, как было доказано в суде, на счета фирмы-подрядчика незаконно были переведены 102 миллиона рублей. Все причастные к этим махинациям должностные лица обвинялись в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Пятеро чиновников, в том числе экс-замминистра - директор областного департамента строительства и ЖКХ, получили сроки от трех до шести лет. Осуждены и застройщики.

Удивительное дело, если до этой "массовой посадки" ситуации с некачественными домами для переселения из ветхого жилья в регионе были далеко не редкость, то после вот уже три года ни одного скандала на эту тему. Оказалось вдруг, что за приемку некачественного жилья действительно можно попасть в места не столь отдаленные и надолго.

Подготовила Елена Шулепова