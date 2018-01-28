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28.01.2018 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дальневосточник

Скоропостижно скончался известный журналист, экс-депутат Госдумы Борис Резник
Текст: Юрий Лепский
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Мы познакомились в Хабаровске. Боря работал тогда корреспондентом газеты "Лесная промышленность", а я - репортером молодежки. И он, и я любили этот край, и он, и я серьезно относились к своей профессии, у нас были общие друзья и те, с кем в меру наших сил мы старались бороться, тоже были общие.
Вот таким он и останется для всех, кто его знал и любил. Фото: Юрий Лепский Вот таким он и останется для всех, кто его знал и любил. Фото: Юрий Лепский
Вот таким он и останется для всех, кто его знал и любил. Фото: Юрий Лепский

Боря - умный, острый журналист с безупречной репутацией, вскорости стал собственным корреспондентом "Известий" - в ту пору авторитетнейшей газеты страны. И, как я теперь понимаю, его конфликт с первым секретарем Хабаровского крайкома партии Алексеем Клементьевичем Чёрным - авторитарным и не терпящим возражений хозяином края - был делом времени.

Скончался журналист-международник Борис Туманов

И вот наступил момент, когда Резник выступил в "Известиях" с потрясающей статьей, камня на камне не оставлявшей от строительства престижного для Чёрного предприятия. Первый секретарь пришел в бешенство. Он вызвал Резника в крайком, в свой кабинет, встал со своего кресла и сказал журналисту: садись на мое место, ты руководишь краем, так что садись и руководи. Борис с достоинством перенес этот наезд и ответил, что лучше, если каждый будет заниматься своим делом. На том и разошлись. Много лет спустя, когда Чёрный, уже на пенсии, тихо и одиноко жил в Москве, именно Резник позвонил ему и предложил помощь. Удивительно, но они подружились: бывший устрашающий хозяин края и бесстрашный журналист.

Мне кажется, лучшие годы Бориса Резника - это годы его работы корреспондентом "Известий" на Дальнем Востоке. Это были годы подлинного бесстрашия, всегда отличавшего дальневосточников: дальше Хабаровска (Владивостока, Магадана) не сошлют, бояться нечего. Между тем ему было и чего, и кого бояться. Он писал о коррупции во властных структурах, о вельможном воровстве, о холуйских подвигах местных и федеральных чиновников. Ему угрожали, пытались упечь за решетку. Но он держался молодцом, продолжал писать и ничего не боялся. Он был настоящим Золотым пером России высочайшей пробы. Теперь же мне остается только гордиться, что это маленькое перышко вместе с моими коллегами и я получил от Союза журналистов из его рук.

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