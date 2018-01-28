Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов

Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк сообщил причину продажи всех своих биткоинов. Бизнесмен занимался скупкой лишь только ради эксперимента, а потом все продал, чтобы лишний раз не нервничать.

Возняк принял такое решение после того, как криптовалюта начала дорожать и в итоге приблизилась к отметке в 20 тысяч долларов.

"Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене. Для меня отсутствие поводов для беспокойства - важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", - рассказал на бизнес-форуме в Стокгольме Возняк, слова которого приводит Business Insider.

При этом бизнесмен не уточнил, сколько биткоинов он купил.