У молодых людей, не желающих защищать родину с оружием в руках, но готовых служить ей мирным образом, появится больше возможностей принести пользу стране. В этом году расширится список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС).

Проект приказа об утверждении их перечня, а также списка организаций, где предусматривается прохождение АГС, разработан минтрудом. Всего в нем 114 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты "агсники". Год назад их было 104.

Список расширен за счет таких профессий, как санитар ветеринарный, медицинский регистратор, тренер-преподаватель по спорту, учитель, столяр по изготовлению декораций, администратор, воспитатель, инженер по охране труда.

Также для прохождения АГС требуются артисты, врачи, оленеводы, монтировщики сцены, разного рода операторы - котельной, связи, сортировочной горки, стиральных машин, официанты, повара, радиотехники, слесари, почтальоны и так далее.

Принять альтернативщиков готовы несколько сотен организаций. Среди них - Приморский филиал Мариинского театра и другие театры страны, "Почта России", Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие, несколько медико-санитарных частей Федерального медико-биологического агентства, больницы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, станции переливания крови.

В общем, в основном госучреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, которые находятся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти. Всего родине нужны в этом году 4976 "агсников".

Как правило, в список вакансий для ребят, желающих пройти альтернативную службу, попадают рабочие места, которые хронически не заполняются, например, из-за невысокой зарплаты.