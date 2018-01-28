Трамп пересмотрит решение о выходе из Парижского соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пересмотреть свое решение о выходе из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. Условием для этого является то, что его положения будут выгодными для Соединенных Штатов. По его словам, это будет совершенно другая сделка, передает ТАСС.

Трамп при этом не привел деталей того, что именно следует изменить, чтобы условия соглашения его удовлетворили. Между тем он раскритиковал существующую договоренность в ее настоящем виде.

Трамп добавил, что он верит в то, что человечество способно содержать планету в чистоте и, в том числе, сохранить чистоту воздуха.