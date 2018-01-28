Трамп получил приглашение совершить два визита в Британию от Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил предложение от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй совершить два визита в королевство - летом и осенью. Канцелярия премьера эту информацию пока не подтвердила, передает ТАСС.

Ранее Трамп сообщил на своей странице в Twitter об отмене своей намеченный на февраль поездки в Великобританию.

В январе 2017 года Тереза Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих британцев.