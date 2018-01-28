Трамп: В любой ситуации пишу в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что пишет в Twitter практически в любой ситуации. Порой, из-за нехватки времени американский лидер надиктовывает сообщения своим помощникам, передает ТАСС.

"В сущности говоря, ранним утром или вечером я могу этим заниматься, - отметил хозяин Белого дома. - Но если я очень занят по ходу дня, то иногда я лишь очень быстро что-нибудь диктую, и даю возможность одному из своих людей это опубликовать".

Большинство своих заявлений Трамп делает с помощью Twitter, называя это эффективным способом взаимодействия с гражданами. Сейчас у президента Соединенных Штатов насчитывается 41 миллион подписчиков.