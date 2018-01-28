Новые санкции США вице-премьер Аркадий Дворкович считает бессмысленными и необоснованными. Так он прокомментировал решение о расширении санкций против России.

И эти, и прежние санкции бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для США, ни для кого-то еще в мире", - сказал вице-премьер. Санкции наносят ущерб всем, добавил он и отметил, что нужно продолжать работать и достигать лучших результатов.

Очередную порцию санкций минфин США ввел в пятницу, 26 января 2018 года. На сей раз в список включили 21 персону. Под санкции в частности попали заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента минэнерго Евгений Грабчак. Также в перечне девять компаний, в том числе дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта". Санкции в первую очередь касаются тех, кто получает из-за рубежа высокотехнологичное оборудование и технологии.

"Безусловно это плохо, так как передовые технологии сегодня нам очень нужны", - говорит профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Наталья Карпова. Однако ничего фатального здесь нет, уверена эксперт. И приводит пример из времен СССР, когда Координационный комитет по контролю за экспортом, в состав которого входили 19 ведущих стран во главе с США, составили список передовых технологий, запрещенных к передаче в СССР и другие социалистические страны. Несмотря на это, советская наука была одной из самых передовых в мире, напомнила собеседница "РГ".

Европейские компании будут продолжать работать с Россией в завуалированных формах

"Сегодня повторяется тот же сценарий: в нашу страну не пускают передовые технологии. Это, надеюсь, станет стимулом, чтобы поднять нашу науку и промышленность", - говорит Карпова.

В Европе санкциям США тоже не обрадовались. Запреты, исходящие из-за океана, ложатся серьезным бременем на европейскую экономику. Прежде всего страдает Германия, именно она поставляет на мировой рынок высокотехнологичные решения и имеет с Россией обширные экономические связи. Ряд соглашений в области высокотехнологичной продукции наша страна имеет с Францией (особенно в области ядерной энергетики), Италией, Австрией и другими европейскими странами, рассказывает Наталья Карпова.

Но напрямую европейские страны сейчас не смогут отказаться от поддержки американских санкций. "Тому есть две причины. Первая - страны Европы все же сильно зависят от экономики США. Вторая - сегодня европейские государства сильно разобщены, у каждого - свои интересы. Да и внутри стран идут новые политические и экономические процессы", - поясняет Карпова. Скорее всего, в этих условиях отдельные европейские компании, уточняет она, будут продолжать работать с Россией, может быть в каких-то завуалированных формах.

На российском валютном рынке, продолжает эксперт, новые санкции мало отразятся. Резкого скачка вверх доллара или евро не предвидится, поскольку российский экспорт не зависит от запретов и санкций.

А по мнению министра энергетики Александра Новака, "санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности".