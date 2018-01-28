В феврале москвичей ждет новая волна похолодания

Погодой в последние дни января в столичном регионе будут управлять атлантические циклоны, которые принесут пасмурную погоду, снег и оттепель. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В воскресенье москвичей и жителей области ждет ветреная погода с небольшими умеренными морозами. Ночью минус 5-7, днем - минус 2-4 градуса. Местами пройдет умеренный снег.

Рабочая неделя начнется с облачной и снежной погоды, ночью ожидается 4-6 градусов, днем столбики термометра будут находиться вблизи нулевой отметки.

И дальше начнется оттепель. 30 января ночью минус 6-1, днем минус 4 - плюс 1 градус. И 31 ночью от 0 до минус 5 градусов, днем - минус 3 - плюс 2 градуса.

По словам Людмилы Паршиной, самые сильные морозы в столичном регионе традиционно бывают в январе. Но в этом году традиция была нарушена. Два раза наблюдался абсолютный максимум температур: днем пятого января было плюс 4 градуса, а 7 января - плюс 3,5 градуса. Впрочем, 11 января 2007 года было зафиксировано 8,6 градуса тепла. А 27 февраля 1989 года отмечалось 8,3 градуса.

Но в начале ХХ века как в январе, так и в феврале свирепствовали лютые морозы. В Москве 17 января 1940 года было минус 42,1 градуса, а 6 февраля 1929 год - минус 38,2 градуса.

"Сейчас мы уже не ожидаем рекордов, - отметила Паршина. - Температура в феврале в Москве и области будет выше нормы. А норма для февраля - это ночные температуры минус 6-11 градусов, а дневные - минус 1-6 градусов".