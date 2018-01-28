В Гонконге найдена бомба времен Второй мировой войны

В центре Гонконга найдена американская бомба времен Второй мировой войны. Снаряд длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов находился на глубине 15 метров под землей. Его обнаружили рабочие во время строительства новой ветки метро в районе Ван Чай.

Саперы пытаются обезвредить бомбу в течение суток, передает РИА Новости. Перекрыты дороги, частично приостановлено паромное сообщение. Периметр радиусом в 400 метров оцеплен.

Специалистам удалось определить, что это снаряд ANM-65, он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Снаряд содержит порядка 250 килограммов взрывчатых веществ.