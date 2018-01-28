В Сеть попали изображения и новые данные о Samsung Galaxy S9

Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus 25 февраля, на выставке MWC 2018 в Барселоне, за день до ее официального открытия. Соответствующее сообщение уже опубликовано на сайте компании.

Как уточняет портал Letsgodigital, на немецком сайте Samsung уже запущена страница поддержки новых гаджетов. На ней смартфон обозначен под кодовым названием SM-G960F/DS. Предположительно, это модель с технологией Dual SIM, которая будет доступна, в том числе, и в Европе.

Блогер Эван Бласс опубликовал изображения новых смартфонов и озвучил последние данные об их спецификациях.

Galaxy S9 получит 5,8-дюймовый, а Galaxy S9 Plus - 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей. В США и Китае смартфоны выйдут с новым чипсетом Snapdragon 845, а в остальные страны, как предполагается, будет поставляться вариант с Exynos 9810 от Samsung.

Старшую модель оснастят 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, младшую - 6 и 64 гигабайтами соответственно.

Ожидается, что Samsung Galaxy S9 Plus получит двойную основную камеру, а Galaxy S9 - одинарную, с разрешением 12 мегапикселей. У обоих смартфонов будут объективы с хорошей светосилой f/1,5 - f/2,4.

Камеры получат ряд приятных возможностей: например, функцию Super slow-mo, позволяющую записывать видео с разрешением 480 кадров в секунду с качеством 1080p, а также поддержку оптической стабилизации изображения.

В продажу новые флагманы от Samsung поступят 16 марта.