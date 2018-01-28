Видео: Овечкин забил шайбу с рекордной скоростью в шоу Матча звезд НХЛ

Форвард "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящего в Тампе. Скорость полета шайбы, пущенной Овечкиным при второй попытке, составила 101,3 миль в час (около 163 км/ч).

Александр стал единственным участником шоу, который смог бросить шайбу со скоростью свыше 100 миль/час. Второе место досталось Пи Кей Суббану ("Нэшвилл"), в своей лучшей попытке показавшему результат 98,7 мили в час, а третье место занял Джон Клинберг ("Даллас"). Он бросил шайбу со скоростью 97,6 мили в час.

"Это особенное достижение", - признался Овечкин. "Но, если быть объективным, то здесь нет Уэбера и Хары. Им даже не дали поучаствовать. По правде говоря, я очень сильно нервничал перед конкурсом. После своей первой попытки я подумал, что было бы отлично превзойти рубеж в 100 миль в час. И мне это удалось. Так что все здорово".

Добавим, что победителем конкурса контроля шайбы стал Джонни Гудро ("Калгари").