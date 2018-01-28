"Золотая маска" стартовала выступлением Анны Нетребко

Уже стало негласной традицией: главный театральный фестиваль России стартует показами номинантов из оперной программы - именитой по составу участников и требующей разные, порой, сложносочиненные пространства для воплощения. Поэтому оперные спектакли появляются в афише фестиваля еще до официального открытия смотра. Ныне, впервые за всю историю "Маски" ее конкурсную программу начинает Большой театр, и самым событийным спектаклем - "Манон Леско" Пуччини с Анной Нетребко в заглавной партии.

Но главное, что Большой представляет настоящий образец той "большой оперы", без которого, несмотря на все эксперименты, не мыслим сам жанр. А фантастическая Анна Нетребко через образ своей Манон и дуэт с кавалером де Грие, своим супругом тенором Юсифом Эйвазовым (тоже номинантом за "Лучшую мужскую роль в опере"), рассказывает о той любви, которой невозможно лишить человека вопреки всем испытаниям. И такая пронзительная музыкальность оставляет неизгладимое впечатление и становится камертоном для всего фестиваля.

Ныне в списках соискателей оперной "Золотой маски" кроме "Манон Леско" еще восемь спектаклей. Среди коих особняком стоит "Саломея" Рихарда Штрауса в постановке Мариинского театра, у которого очень сложные отношения с фестивалем и его премией. Спектакли в Москве не показываются, а жюри уже не первый год выезжает в Петербург для просмотра.

Тут, быть может, стоит сделать маленькое драматическое отступление, чтобы заметить, что к "Золотой маске" есть существенные претензии по принципу отбора номинантов. Многие из тех, кому "золотомасочного" внимания не хватило, стараются развивать свои собственные премии и награды. В оперном театре за последние годы их появилось рекордное количество. Тут и фестиваль "Видеть музыку", и премии Casta Diva и "Онегин". Но все же из-за масштаба охвата, несмотря на все справедливые упреки, лучше "Золотой маски" пока ничего не придумали, и в российской провинции она ценится едва ли не так же высоко, как госпремия.

Жюри музыкального театра возглавляет известный петербургский дирижер Павел Бубельников

Правда, в этом году в конкурсе немного представлены всего три нестоличные постановки - "Пассажирка" Вайнберга (Екатеринбург) , "Родина электричества" Глеба Седельникова (Воронеж) и хоровая опера CANTOS (Пермь).Все остальные спектакли из Москвы. Еще один спектакль - "Билли Бадд" Бриттена представляет Большой театр. Также две постановки участвуют в конкурсе из "Геликон-оперы" - "Турандот" Пуччини в постановке худрука театра Дмитрия Бертмана и знаменитого дирижера Владимира Федосеева, для которого это первая работа в оперном театре в России, а также опера Александра Моноцкова "Чаадский" в постановке Кирилла Серебренникова.

Также столичная "Новая Опера" покажет "Фауста" Гуно. Тут надо заметить, что для поклонников оперного жанра должно быть не безыинтересным еще и представление "Галилео. Опера для скрипки и ученого" Электротеатра "Станиславский" и Политехнического музея. Это коллективная работа пятерых современных композиторов, где вопреки названию "опера" не звучит человеческий голос, а солирует виртуозная скрипка Елены Ревич.

В этом году жюри музыкального театра возглавляет известный петербургский дирижер Павел Бубельников.