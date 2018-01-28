"Золотая маска" стартовала выступлением Анны Нетребко

Новости

Саули Нийнистё набрал 60% голосов на выборах президента Финляндии 22:55
В Москве у метро "Славянский бульвар" расстреляли мужчину 21:50
В Петербурге за сутки эвакуировали восемь ТЦ и два кинотеатра 21:09
Анастасиадис и Малас проходят во второй тур выборов президента Кипра 20:02
GM-АвтоВАЗ просрочил патенты на новую Chevrolet Niva 19:38
На Красной Поляне в Сочи разбился лыжник 19:34
Канадец выиграл 19 миллионов долларов в лотерею 19:25
Жителям трех районов Чечни вернули свет 19:15
На автомойке в США убиты минимум пять человек 19:13
Капитан ФК "Краснодар" летом перейдет в шведский клуб 18:52
Ассанж пообещал 37,5 тысячи долларов за информацию о преступниках 18:30
Названа дата запуска сверхтяжелой ракеты 17:26
Назван фактор, сигнализирующий о развитии рака 17:23
На Рижском направлении произошел сбой из-за грузовика на переезде 17:14
Сборная РФ выиграла медальный зачет чемпионата Европы по санному спорту 17:07
ВМС Турции не пустили корабли Греции к спорным островам в Эгейском море 16:48
В Беларуси разработали "умную" систему для исследования живых клеток 16:28
Россиянка получила титул "Мисс бикини мира - 2018" 16:25
В Ленобласти музей-панораму "Прорыв" открыли для посетителей 16:23
Британская разведка пришла в ярость от заявления министра обороны о РФ 16:21
Стал известен автор текста для "Тотального диктанта" в 2018 году 16:20
Режиссер Мария Саакян скончалась от рака 16:17
В Башкирии в ДТП погибли мать с сыном 15:50
В Подмосковье мужчина с детьми выпрыгнул из окна горящей квартиры 15:30
Под Ярославлем избитая отчимом девочка впала в кому 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
28.01.2018 22:09
Рубрика: Культура

Манон начинает и... выигрывает

"Золотая маска" стартовала выступлением Анны Нетребко
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
Уже стало негласной традицией: главный театральный фестиваль России стартует показами номинантов из оперной программы - именитой по составу участников и требующей разные, порой, сложносочиненные пространства для воплощения. Поэтому оперные спектакли появляются в афише фестиваля еще до официального открытия смотра. Ныне, впервые за всю историю "Маски" ее конкурсную программу начинает Большой театр, и самым событийным спектаклем - "Манон Леско" Пуччини с Анной Нетребко в заглавной партии.

Но главное, что Большой представляет настоящий образец той "большой оперы", без которого, несмотря на все эксперименты, не мыслим сам жанр. А фантастическая Анна Нетребко через образ своей Манон и дуэт с кавалером де Грие, своим супругом тенором Юсифом Эйвазовым (тоже номинантом за "Лучшую мужскую роль в опере"), рассказывает о той любви, которой невозможно лишить человека вопреки всем испытаниям. И такая пронзительная музыкальность оставляет неизгладимое впечатление и становится камертоном для всего фестиваля.

Фото: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn
Анна Нетребко выступила в роли великой актрисы

Ныне в списках соискателей оперной "Золотой маски" кроме "Манон Леско" еще восемь спектаклей. Среди коих особняком стоит "Саломея" Рихарда Штрауса в постановке Мариинского театра, у которого очень сложные отношения с фестивалем и его премией. Спектакли в Москве не показываются, а жюри уже не первый год выезжает в Петербург для просмотра.

Тут, быть может, стоит сделать маленькое драматическое отступление, чтобы заметить, что к "Золотой маске" есть существенные претензии по принципу отбора номинантов. Многие из тех, кому "золотомасочного" внимания не хватило, стараются развивать свои собственные премии и награды. В оперном театре за последние годы их появилось рекордное количество. Тут и фестиваль "Видеть музыку", и премии Casta Diva и "Онегин". Но все же из-за масштаба охвата, несмотря на все справедливые упреки, лучше "Золотой маски" пока ничего не придумали, и в российской провинции она ценится едва ли не так же высоко, как госпремия.

Жюри музыкального театра возглавляет известный петербургский дирижер Павел Бубельников

Правда, в этом году в конкурсе немного представлены всего три нестоличные постановки - "Пассажирка" Вайнберга (Екатеринбург) , "Родина электричества" Глеба Седельникова (Воронеж) и хоровая опера CANTOS (Пермь).Все остальные спектакли из Москвы. Еще один спектакль - "Билли Бадд" Бриттена представляет Большой театр. Также две постановки участвуют в конкурсе из "Геликон-оперы" - "Турандот" Пуччини в постановке худрука театра Дмитрия Бертмана и знаменитого дирижера Владимира Федосеева, для которого это первая работа в оперном театре в России, а также опера Александра Моноцкова "Чаадский" в постановке Кирилла Серебренникова.

Фото: Предоставлено театром "Новая Опера".
"Новая Опера" представила "Фауста" Шарля Гуно

Также столичная "Новая Опера" покажет "Фауста" Гуно. Тут надо заметить, что для поклонников оперного жанра должно быть не безыинтересным еще и представление "Галилео. Опера для скрипки и ученого" Электротеатра "Станиславский" и Политехнического музея. Это коллективная работа пятерых современных композиторов, где вопреки названию "опера" не звучит человеческий голос, а солирует виртуозная скрипка Елены Ревич.

В этом году жюри музыкального театра возглавляет известный петербургский дирижер Павел Бубельников.

Главное сегодня

Британская разведка пришла в ярость от заявления министра обороны о РФ
Режиссер Мария Саакян скончалась от рака
В Совфеде ответили на слова премьера Польши о "российской угрозе"
В Крыму оценили заявление о шансах Украины удержать полуостров
Заключивших однополый брак россиян оштрафуют за порчу паспортов