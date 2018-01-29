Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки давать гражданину выбор, по какой схеме расплачиваться по кредиту. И человек вполне может выбрать тот вариант, где процентов набежит меньше.

Все, кто брал кредиты для частных нужд, знает, какими дикими бывают проценты. Порой исправно платишь несколько лет, отдал уже кругленькую сумму, а основной долг лишь чуть-чуть подтаял. В основном же все ушло на проценты.

При этом банкиры, как правило, уверяют, что иначе не бывает. Мол, должнику на роду суждено сгибаться под тяжестью процентов.

На самом же деле финансисты немного лукавят. Просто они по умолчанию предлагают такую схему расплаты, по которой процентов набегает больше. Им так выгодней. А про второй вариант скромно умалчивают.

Между тем выбор есть. Существует два вида платежа. Если говорить языком профессионалов: аннуитетный либо дифференцированный. Аннуитетный: когда человеку устанавливают твердую сумму, которую надо вносить каждый месяц. Она не меняется. Это, конечно, удобно. Но за такое удобство приходится платить и переплачивать. Причина в том, что банк начисляет проценты на весь срок кредита на полную сумму долга. То есть на каждый год начисляется столько процентов, как будто человек должен полную сумму. Хотя ведь долг постепенно тает. По логике с ним должны уменьшаться и проценты. Вот что получается при такой схеме. Допустим, человек берет 300 тысяч рублей на пять лет под 20 процентов. В год набегает 60 тысяч рублей в качестве процентов. Банк умножает эту сумму на пять, и выход - 300 тысяч рублей. Значит, всего за пять лет человек должен отдать 600 тысяч рублей. Сколько взял, плюс еще столько же. Зато очень удобно рассчитать график платежей. 600 тысяч делится на число месяцев, и получается твердая сумма.

А при дифференцированной схеме проценты начисляют только на остаток долга. Человек платит меньше. Однако, конечно же, здесь есть подводный камень. Начальные платежи по такой схеме очень большие, выше, чем при аннуитетном варианте. Затем ежемесячная сумма будет постепенно сокращаться. Но первое время человеку придется очень тяжело.

Поэтому как бы ради заботы о нас банкиры и перестали предлагать такие схемы. Но на подобной заботе выигрывают прежде всего сами банкиры.

Вариант, который предлагают банки, не учитывает, что долг постепенно тает: проценты начисляются на всю сумму

"Дифференцированные платежи по кредиту сегодня редкость, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Банкам действительно выгоднее предоставлять кредит под аннуитетный платеж, поскольку это снижает их риски. А вот выгоден ли он заемщику - большой вопрос. Часто переплата по кредиту с аннуитетными платежами получается очень значительной".

По ее мнению, дифференцированные платежи в любом случае выгоднее для заемщика. И это не зависит от того, за какое время он планирует отдать кредит. Переплата должна быть меньше.

Инициатива, внесенная в Госдуму, предлагает внести специальную поправку в Гражданский кодекс. Согласно ей кредитор будет обязан предоставить заемщику-гражданину для погашения займа, предоставленного для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, выбрать вид ежемесячного платежа. И человек сам решит, что ему удобней: аннуитетный либо дифференцированный.

"Инициатива предоставить заемщикам право выбирать аннуитетные или дифференцированные платежи правильная и назрела давно, - говорит Виктория Данильченко. - Для каждого заемщика удобен свой вид платежей. Кому-то проще выплачивать ежемесячно определенную сумму и не ограничивать себя в остальных расходах. Кому-то же, наоборот, проще на время затянуть поясок и постараться в максимально короткие сроки погасить кредит".

При этом, по ее словам, на законодательном уровне важно предусмотреть возможность изменения способа выплаты процентов по кредиту уже после того, как он оформлен. Это, с одной стороны, позволит избежать просрочек, а с другой стороны, переплат по процентам за пользование деньгами банка.