Бессрочную инвалидность будут давать с первого раза

Новости

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 22:32
Турецкий генштаб доложил об уничтожении 616 террористов в Сирии 22:02
В Днепре радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда 21:20
Легенда "Нормандии-Неман" Андре Пейрони награжден Орденом Беларуси 21:06
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России 20:52
В Индии после падения автобуса в реку погибло 36 человек 20:21
В Москве возбудили дело после группового изнасилования 13-летней девочки 19:57
В ФТС рассказали о новой системе контроля за ввозом товаров в Россию 19:50
В Киеве после двух конфликтов со стрельбой есть убитые и раненые 19:28
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы 19:26
Путину и Нетаньяху подарили по игрушечной собаке 19:22
Электронные сигареты запретят продавать несовершеннолетним 18:51
Правительство выберет нового оператора системы ГИС ЖКХ 18:43
В Подмосковье уточнили адреса штрафстоянок 18:38
Источник: Угрозы о взрывах в Москве продиктованы одним голосом 18:37
ООН предупредила о дефиците продовольствия на Украине 18:32
В Московском зоопарке родился детеныш мини-антилопы 18:30
Фото: Екатерина Климова отметила день рождения "честным" селфи 18:22
Украина увеличила военные закупки 18:12
В Волгограде скончался профессор и протоирей Александр Половинкин 18:04
Блок Меркель и СДПГ пока не сумели договориться 17:50
ОКР: На Олимпиаду поедет 169 атлетов и 189 официальных лиц из России 17:47
На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня 17:28
В ОНФ предложили обновить законодательную базу для развития курортов 17:26
В Минпромторге назвали сроки разработки сверхзвукового бизнес-джета 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
29.01.2018 20:15
Рубрика: Общество

Справка на всю жизнь

Бессрочную инвалидность будут давать с первого раза
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Людям, страдающим некоторыми заболеваниями, больше не надо будет по несколько лет подряд проходить медико-социальную экспертизу, чтобы получить и подтвердить инвалидность. Им ее будут устанавливать бессрочно при первом обращении.

Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он рассказал, что в ведомстве разработан проект постановления правительства России "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом". Это было сделано по поручению президента страны, данного 5 декабря прошлого года по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.

Инвалиды получат реабилитационную технику по электронному сертификату

Проект документа предусматривает в том числе введение перечня заболеваний, морфологических состояний, дефектов, безусловно приводящих к ограничениям жизнедеятельности людей. И если взрослый или ребенок страдают от них, специалисты учреждений медико-социальной экспертизы смогут уже при первичном освидетельствовании устанавливать взрослому человеку инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку - категорию "ребенок-инвалид" до достижения им возраста 18 лет.

"Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден", - уточнил Максим Топилин.

На данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие.

Список заболеваний, дающих право на получение инвалидности с первого раза, будет расширяться

В минтруде не исключают, что список заболеваний, дающих право на получение инвалидности с первого раза, будет расширяться. Сейчас проект перечня дорабатывается с учетом мнения профессионального сообщества, представителей пациентских организаций, главных внештатных специалистов Минздрава России.

Реестр инвалидов

Узнать все

Год назад в России начала работать федеральная государственная информационная система Федеральный реестр инвалидов.

И для каждого, кто попал в этот список, предоставлен доступ к "личному кабинету". Здесь можно узнать всю информацию о денежных выплатах и других мерах соцподдержки инвалида. И что особенно важно: следить за ходом реализации своей индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Также через "личный кабинет" можно получить государственные услуги в электронной форме и при необходимости подать жалобу.

То есть реестр позволяет исключить многократные обращения инвалидов в различные инстанции, более полно информировать людей об их правах и возможностях. Создается база данных, которая учитывает потребности инвалидов, их социально-экономическое положение. Эти данные используются для выработки госполитики в отношении инвалидов.

Главное сегодня

Минобороны примет на вооружение два автомата
Путин призвал пресекать попытки отрицания Холокоста
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России
Паралимпийцы РФ выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе