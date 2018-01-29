Бессрочную инвалидность будут давать с первого раза

Людям, страдающим некоторыми заболеваниями, больше не надо будет по несколько лет подряд проходить медико-социальную экспертизу, чтобы получить и подтвердить инвалидность. Им ее будут устанавливать бессрочно при первом обращении.

Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он рассказал, что в ведомстве разработан проект постановления правительства России "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом". Это было сделано по поручению президента страны, данного 5 декабря прошлого года по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.

Проект документа предусматривает в том числе введение перечня заболеваний, морфологических состояний, дефектов, безусловно приводящих к ограничениям жизнедеятельности людей. И если взрослый или ребенок страдают от них, специалисты учреждений медико-социальной экспертизы смогут уже при первичном освидетельствовании устанавливать взрослому человеку инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребенку - категорию "ребенок-инвалид" до достижения им возраста 18 лет.

"Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден", - уточнил Максим Топилин.

На данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие.

Список заболеваний, дающих право на получение инвалидности с первого раза, будет расширяться

В минтруде не исключают, что список заболеваний, дающих право на получение инвалидности с первого раза, будет расширяться. Сейчас проект перечня дорабатывается с учетом мнения профессионального сообщества, представителей пациентских организаций, главных внештатных специалистов Минздрава России.

Реестр инвалидов

Узнать все

Год назад в России начала работать федеральная государственная информационная система Федеральный реестр инвалидов.

И для каждого, кто попал в этот список, предоставлен доступ к "личному кабинету". Здесь можно узнать всю информацию о денежных выплатах и других мерах соцподдержки инвалида. И что особенно важно: следить за ходом реализации своей индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Также через "личный кабинет" можно получить государственные услуги в электронной форме и при необходимости подать жалобу.

То есть реестр позволяет исключить многократные обращения инвалидов в различные инстанции, более полно информировать людей об их правах и возможностях. Создается база данных, которая учитывает потребности инвалидов, их социально-экономическое положение. Эти данные используются для выработки госполитики в отношении инвалидов.