Бруно Марс стал обладателем "Грэмми" за лучший альбом года

Питер Джин Эрнандес, более известный как Бруно Марс, стал одним из главных триумфаторов премии "Грэмми", которую вручает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

В частности, он получил "Золотой граммофон" в номинации "Альбом года". Его диск 24K Magic был признан лучшим. Вместе с Марсом за победу в этой номинации боролись также Джей-Зи с диском "4:44", Чайлдиш Гамбино с пластинкой "Awaken, My Love!", Кендрик Ламар и его альбом DAMN, а также новозеландка Lorde с пластинкой Melodrama.

Также на счету Бруно Марса в этот раз победы в таких номинациях, как "Запись года" (24K Magic), "Песня года" (That's What I Like), "Лучшее R&B представление" (That's What I Like), "Лучшая R&B песня" (That's What I Like), "Лучший R&B альбом" (24K Magic), "Лучший составной не классический альбом" (24K Magic).

Бруно Марс уже неоднократно завоевывал премии "Грэмми" и в предыдущие годы, в том числе в самых престижных номинациях.