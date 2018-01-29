Бруно Марс завоевал "Grammy" за "Лучшую песню года"

Новости

Новые двигатели сделают Су-57 "убийцей F-22" 11:05
Бруно Марс стал обладателем "Грэмми" за лучший альбом года 10:53
Спилберг и Лукас подтвердили, что снимут еще одного "Индиану Джонса" 10:53
В Кемерове задержали крупную партию поддельных кубиков Рубика 10:47
Бронированный "Тигр" не подвел в горах Центральной Азии 10:47
На Урале добыли изумруд рекордных размеров 10:40
Под Орлом иномарка врезалась в микроавтобус с детьми 10:37
В Петербурге загорелась Военно-космическая академия 10:34
Дворкович: РФ ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности 10:30
Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг $5 млрд в 2017 году 10:30
Российский фильм "Движение вверх" собрал уже более 2,6 млрд рублей 10:27
Самолеты МЧС прекратили поиск судна "Восток" из-за непогоды 10:26
Аксенов назвал Крым неприступной крепостью 10:19
Доллар вырос по отношению ко всем мировым валютам 10:15
В Красногорске при пожаре погибли четыре человека 09:57
Приложение для спортсменов позволило обнаружить военные базы США 09:55
Гибель иранского флагмана попала на видео 09:52
Жительница Камчатки зарыла банки с похищенными миллионами в снег 09:47
ДАИШ взяла на себя ответственность за нападение на академию в Кабуле 09:24
Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы 09:24
В Томске родился ребенок-богатырь 09:21
В Приангарье нашли причину пожара на турбазе на острове Ольхон 09:11
В Якутии отца заподозрили в покушении на убийство своего ребенка 09:09
Московское метро перешло на усиленный режим работы 09:07
Волкер исключил применение комплексов Javelin в Донбассе 09:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
29.01.2018 07:33
Рубрика: Культура

Бруно Марс завоевал "Grammy" за "Лучшую песню года"

Бруно Марс получил "Grammy" как исполнитель "Лучшей песни года". Ей стала композиция That's What I Like, передает ТАСС.

Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky
Российский пианист Трифонов получил Grammy за лучшее соло

На звание "Лучшей песни года" также претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.

Бруно Марс, обычно одетый с иголочки, появился на церемонии в одежде спортивного покроя и без своего традиционного головного убора. Музыкант номинировался на Grammy 27 раз.

Также исполнитель получил Grammy в самой престижной номинации "Запись года" за работу над композицией 24k Magic. Бруно Марс набрал шесть "золотых граммофонов" и стал триумфатором церемонии, оставив позади Кендрика Ламара.

Главное сегодня

Дворкович: РФ ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности
Танкер c российским газом пришвартовался в Бостоне
Пушков: Лишить Россию права вето в ООН мечтает только Киев
Волкер исключил применение комплексов Javelin в Донбассе
Российский пианист Трифонов получил Grammy за лучшее соло