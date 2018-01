Бруно Марс завоевал "Grammy" за "Лучшую песню года"

Бруно Марс получил "Grammy" как исполнитель "Лучшей песни года". Ей стала композиция That's What I Like, передает ТАСС.

На звание "Лучшей песни года" также претендовали "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.

Бруно Марс, обычно одетый с иголочки, появился на церемонии в одежде спортивного покроя и без своего традиционного головного убора. Музыкант номинировался на Grammy 27 раз.

Также исполнитель получил Grammy в самой престижной номинации "Запись года" за работу над композицией 24k Magic. Бруно Марс набрал шесть "золотых граммофонов" и стал триумфатором церемонии, оставив позади Кендрика Ламара.