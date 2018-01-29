Стабильный спрос на жизненно необходимые и важные лекарства не способствует повышению их стоимости. Такой прогноз сделал Минпромторг России, учитывая данные Росздравнадзора о снижении цены на эти препараты в 2017 году на 1,8 процента.

Последний раз лекарства этой группы дешевели в 2013 году. Тогда цены на жизненно необходимые и важные препараты снизились на 0,6 процента. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет. По данным Росздравнадзора, больше других подешевели лекарства из ценовой категории до 50 рублей - на 2,1 процента. На втором месте по снижению цен стоят препараты из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей - на 1,9 процента. Лекарства дороже 500 рублей подешевели на один процент.

Напомним, что в список жизненно важных препаратов входят свыше 600 лекарственных средств преимущественно отечественного производства. Список охватывает все группы лекарств - от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухолевых и средств для наркоза. Список ежегодно корректируется правительством. В этом году он был существенно расширен. В него дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других. По словам вице-премьера правительства России Ольги Голодец, некоторые новые жизненно важные препараты сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. Так, в обновленный список попали гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, которые принимаются в процессе лечения онкологических заболеваний и дают подтвержденный эффект блокирования болевого синдрома.

Три новых препарата появятся для лечения гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза. Как уточнил "РГ" генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, никто не запрещает производителям переходить на выпуск более новых и более высоких по цене препаратов, но если они хотят, чтобы их лекарства были включены в список жизненно важных (а это гарантированная закупка для больниц и поликлиник), то они должны подать в ФАС заявление на регистрацию цены. Если заявленная цена завышена, антимонопольная служба умерит аппетиты производителей. Так происходит госрегулирование цен на важные лекарства.

В этом году российский список жизненно важных лекарств пополнился 70 новыми препаратами

Общий объем рынка лекарственных препаратов в России в 2016 году составил более триллиона рублей. По итогам 2017 года в правительстве ожидают 10-процентное увеличение продаж лекарств. При этом, по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, отечественные лекарства постепенно вытесняют импортные с полок аптек. В прошлом году доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке достигла 84 процентов. По сравнению с 2016 годом она увеличилась более чем на семь процентов и достигла рекордного показателя за шесть лет. По данным минпромторга, в этом году долю отечественных жизненно важных лекарств планируется довести до 90 процентов.