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Рубрика: Экономика

В тесноте, но не в обиде

Предлагается узаконить частные общежития
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Подготовлен законопроект, который придает правовой статус частным общежитиям. Инициативу разработала Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

"Мы говорим о малогабаритном формате жилых помещений, которые могут использовать как съемное жилье для малоимущих или безработных, - сказал "РГ" председатель комиссии по строительству Палаты молодых законодателей при СФ Сергей Гончаров. - Конечно, этот вариант не самый комфортный, но такой современный жилой объект соответствует всем современным санитарным, технологическим и пожарным требованиям".

Фото: depositphotos.com
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По его словам, частное общежитие - это возможность строительства по-настоящему доступного жилья, стоимостью от 450 тысяч рублей. "При разных обстоятельствах гражданам может потребоваться жилье для временного проживания. И на основе этого можно создавать фонды нового съемного жилья, о котором сейчас многие говорят, - отмечает он. - Такая практика есть во всех странах мира".

При этом предлагается отличать старые общежития, известные по былым временам, и новые. Старые общежития брали теплой студенческой атмосферой. Но в плане комфорта и удобств там все было достаточно просто. А если исчезала и дружеская атмосфера, то становилось совсем плохо. "Естественно, общежитие дискредитировало и изжило себя еще в советское время, - полагает Сергей Гончаров. - Однако сейчас это единственная коллизия в законодательстве, которая дает возможность строить более доступное жилье. Поэтому необходимо на законодательном уровне предложить альтернативный вариант доступного жилья, которое позволит снизить площадные характеристики до минимума, будет доступно покупателю и упростит требования норм для застройщика". Тогда будет снижена себестоимость жилья и получится, по мнению авторов идеи, сбалансированный продукт, который даст людям право выбора, что им по карману.

Собственники помещений в общежитии получат право распоряжаться таким жильем по своему усмотрению

Также частные общежития смогут использовать как ведомственное жилье для сотрудников предприятий. Плюс частные общежития станут хорошим вариантом для тех, на кого оформлен материнский капитал, полагают разработчики инициативы.

"Общежития в том виде, в котором мы их себе представляем, не имеют права на существование сегодня, - утверждает директор Института комплексного территориального развития Виктор Конопацкий. - Эти комнаты без удобств, старые и ветхие здания должны уйти в прошлое. Сейчас нужно предлагать новые форматы малогабаритного жилья, которые будут отвечать всем требованиям времени и подойдут для крупных городов. Для многих семей, молодых специалистов и студентов это станет выходом из ситуации. Однако при строительстве таких объектов с большим количеством малогабаритных квартир нельзя забывать о социальной инфраструктуре, т.к. такие комплексы будут создавать нагрузку на садики, школы и поликлиники. Поэтому тут важен вопрос сбалансированной градостроительной политики. Как известно, муниципальная власть определяет назначение земельных участков под строительство. Поэтому такие общежития не будут повсеместны, а появятся только там, где их появление запланирует городская власть".

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По мнению авторов проекта, внесение в Жилищный кодекс термина частное общежитие, улучшит решение социальных задач. Данный вид общежития будет являться частным, собственники помещений в общежитии будут иметь право распоряжаться ими по своему усмотрению. Инициатива может быть внесена в Госдуму через один из региональных парламентов.

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