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29.01.2018 21:05
Рубрика: Экономика

Закрыть нельзя, модернизировать

Российской нефтеперерабатывающей отрасли нужны целевые субсидии
Текст: Григорий Выгон (кандидат экономических наук, независимый эксперт ТЭК)
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Последнее десятилетие ознаменовалось масштабной модернизацией отечественной нефтепереработки, однако технологический уровень отрасли по-прежнему значительно отстает от США и европейских стран. Рентабельность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) обеспечивается в основном косвенным государственным "субсидированием". Надо ли сохранять текущую государственную поддержку переработки, требуется ли дальнейшая модернизация?

Российские НПЗ играют системообразующую роль в экономике, перерабатывая более половины добываемой нефти - около 280 миллионов тонн в год и обеспечивая нефтепродуктами внутренних потребителей. Вместе с тем отрасль сегодня не может функционировать без косвенной государственной таможенной "субсидии", которая предоставляется в виде вывозной пошлины на нефть, удешевляющей сырье для НПЗ. Если отменить таможенные пошлины, то цена нефти для перерабатывающих предприятий, рассчитанная исходя из экспортного паритета, увеличится. Частично это будет компенсировано за счет роста выручки от реализации нефтепродуктов, но суммарный убыток для отрасли составит 0,5-1 триллион рублей в год.

Фото: РИА Новости
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Наличие "субсидии" нефтепереработке объясняется объективными причинами. Во-первых, российские заводы расположены далеко от основных экспортных рынков сбыта как в западном, так и в восточном направлении. При этом транспортные затраты на экспорт нефти значительно ниже по сравнению с затратами на экспорт нефтепродуктов, что обуславливает логистическое отставание. В результате отечественным предприятиям трудно конкурировать с зарубежными НПЗ. Текущая величина таможенной "субсидии" примерно соответствует логистическому отставанию. Во-вторых, несмотря на модернизацию, технологический уровень российских НПЗ сравнительно невысок. Стоимость продукции, производимой из тонны нефти в России, заметно ниже, чем в Европе. Соответственно без субсидирования производство будет работать в убыток.

Все это обуславливает необходимость модернизации нефтепереработки. В период высоких цен на нефть большая "субсидия" позволила осуществить рывок в качестве продукции. За последние десять лет в нефтепереработку было вложено около 74 миллиардов долларов. В итоге все топливо, поставляемое НПЗ на внутренний рынок, достигло самого высокого - пятого экологического класса. Содержание серы в топливе в 200 раз ниже по сравнению с тем, что поставлялось на АЗС еще десять лет назад. Однако структура производимой продукции нефтепереработки по-прежнему сильно отстает от европейской. К примеру, доля светлых нефтепродуктов по отношению к перерабатываемому сырью в среднем составляет 62 процента по сравнению с 72 процентами в Европе.

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Если следовать концепции невмешательства государства в экономику, то от "субсидии" надо отказаться. Но к чему это приведет? 2/3 нефтепереработки сразу окажется нерентабельной. Частично потери будут компенсированы за счет роста цен для внутренних потребителей, но все равно значительная часть НПЗ закроется. Так как заводы в большинстве являются градообразующими, прекращение их работы повысит социальную нагрузку, а дефицит нефтепродуктов будет покрываться за счет импорта. Поэтому сценарий полного отказа от государственной поддержки переработки сегодня не рассматривается.

Вопрос заключается в другом - как повысить эффективность переработки? Сейчас для отрасли настали непростые времена: маржа находится на минимальном уровне. С 2020 года в мире ужесточаются требования к флотскому топливу, что также ударит по российской переработке, так как основным продуктом экспорта до сих пор является мазут. Без модернизации значительная часть отрасли окажется неэффективной даже при сохранении текущей субсидии, но ее реализация под вопросом. На текущий момент только три крупных российских НПЗ из 36 завершили программу модернизации и в целом соответствуют европейскому уровню.

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По планам компаний, работающих в этом сегменте, в ближайшие семь лет предстоит построить 46 миллионов тонн углубляющих процессов (установок крекинга и замедленного коксования), которые преобразуют темные нефтепродукты в светлые и определяют структуру производимой продукции. В результате мощность таких процессов по отрасли удвоится и доля светлых нефтепродуктов достигнет европейского уровня. Но для того, чтобы уже понесенные и планируемые инвестиции окупились, необходимо сделать характер субсидии целевым. Для этого целесообразно увязать условия ее предоставления с выпуском нефтепродуктов, востребованных внутренним рынком, - моторных топлив, авиакеросина, масел, битума и сырья для нефтехимии. Различные варианты такого субсидирования в настоящее время прорабатываются, а сам механизм планируется запустить с 2019 года.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Александра Воздвиженская

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