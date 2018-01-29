ДАИШ взяла на себя ответственность за нападение на академию в Кабуле

Террористическая группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ" - "РГ") взяла на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле. Об этом сообщил афганский телеканал 1TV.

В понедельник утром пятеро вооруженных боевиков ворвались на территорию военного университета имени маршала Фахима в афганской столице. Экстремисты открыли огонь, применяли гранатометы. Афганские силы безопасности перекрыли прилегающие к комплексу улицы и вступили в перестрелку с террористами. Четверо нападавших были ликвидированы, еще один задержан.

По данным афганских СМИ, в результате нападения погибли от двух до пяти афганских военнослужащих, еще около 10 получили ранения.