Новый законопроект предлагает запретить гражданам громко свистеть или кричать по ночам - на улицах и даже в своих квартирах, тревожа соседей. Специальные поправки в Жилищный кодекс объявляют вне закона ночной ремонт, громкую музыку и все, что нарушает наш покой после заката.

Госдума начала сбор отзывов на две инициативы, призванных сделать наши ночи тише. Первая предлагает ввести в КоАП штрафы за нарушение тишины. С такой инициативой выступило Законодательное собрание Республики Карелия. Другой проект, внесенный группой депутатов, прописывает в Жилищном кодексе ночные правила поведения в квартирах. Если вкратце, то нельзя шуметь.

В закон предлагается внести жесткую формулировку. "Жилые помещения являются объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан в ночное время". А также прописать, чего нельзя делать по ночам. Например, включать во дворах автомобильные сабвуферы - акустические колонки - не стоит. По сути, оба проекта предлагают ввести в федеральное законодательство нормы, защищающие тишину. Тогда нарушителями покоя сможет заниматься полиция.

Проблема со штрафами за нарушение тишины возникла после реформы МВД, когда вместо милиции была создана полиция. В прежнем МВД существовали подразделения муниципальной милиции. Именно милиционеры из таких подразделений составляли протоколы на нарушителей тишины.

Но в полиции - и это было принципиальное решение - все подразделения федеральные. Между тем штрафы за нарушения тишины установлены в региональных законах. Получилась коллизия: для федеральных органов правопорядка местные правовые акты не указ. Полиция руководствуется федеральными законами. Так что статьи об охране тишины выпали из юрисдикции полиции.

Под запрет попадут громкое пение по ночам, крики, свист, ремонтные работы. С 22 до 8 часов - время тишины

Составлять протоколы на шумные ночные компании могут только чиновники из каких-нибудь местных инспекций. Но у муниципальных инспекторов возможности ограничены. Они не вправе войти ночью в квартиру, где шумит вечеринка, да и дежурить по ночам не обязаны. В 2014 году в КоАП была внесена норма, что полиция сможет составлять протоколы за нарушения региональных норм при условии, что между федеральным МВД и региональными властями будут заключены соответствующие соглашения. Но пока ни одного такого договора нет. Потому и предлагается поднять статус нормы о защите ночной тишины до федерального уровня.

"Проблема соблюдения гражданами тишины в ночное время достаточна актуальна, при этом методы воздействия на нарушителей реализованы слабо, - соглашается эксперт правового центра "Общественная Дума" Павел Ивченков. - То обстоятельство, что привлекать к ответственности нарушителей вправе только органы местного управления, а реагировать на вызовы о конкретных нарушениях может только полиция, создает пробел в административной практике".

Проект Законодательного собрания Карелии предлагает ввести штрафы для граждан от 1 до 2 тысяч рублей за нарушение тишины в период от 22 до 8 часов. Повторное нарушение будет грозить уже штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. Оба проекта перечисляют и действия, попадающие под запрет.