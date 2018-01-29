Депздрав Москвы выступил в поддержку врача Елены Мисюриной

Департамент здравоохранения Москвы был проинформирован о ходе и результатах уголовного дела, длившегося 5 лет, и вынесении обвинительного приговора в отношении врача-гематолога Елены Николаевны Мисюриной только после принятия судом решения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента.

"Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде, - говорится в заявлении депздрава Москвы. - Важно понимать, что оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений, а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей".

Сегодня, в срок, установленный процедурой, адвокатом будет подана апелляционная жалоба в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда. В рамках этого процесса Департамент здравоохранения готов предоставить для защиты Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент, заверяет пресс-служба, сделает все возможное для пересмотра дела и надеется, что суд учтет все дополнительные мнения специалистов.

Активное участие в судьбе Елены Мисюриной принимает все медицинское сообщество столицы, оказывая ей беспрецедентную поддержку. По мнению медиков, Елена Николаевна Мисюрина - известный опытный врач, высокопрофессиональный специалист, работает в ГКБ N 52 с 2014 года.