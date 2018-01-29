Доллар вырос по отношению ко всем мировым валютам

Доллар США в понедельник растет по отношению к валютам основных развитых стран мира, а доходность US Treasuries (казначейских облигаций США) обновила максимум с мая 2014 года. Как сообщает Bloomberg, повышение доходности 10-летних US Treasuries подстегивает покупку доллара, и он консолидируется.

Такой рост на торгах американской валюты аналитики связывают с заседанием Федеральной резервной системы Америки, которое должно состоятся на этой неделе.

При этом участники рынка не ожидают изменений денежно-кредитной политики Федрезерва США. Немаловажным для рынка на этой неделе станет первый доклад президента США Дональда Трампа Конгрессу о положении дел в стране. Он запланирован на 30 января.