Дворкович: РФ ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности

Россия ждет со стороны Египта подписания Соглашения по авиабезопасности в области гражданской авиации. Оно уже подготовлено, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Напомним, что 15 декабря прошлого года был подписан Протокол между Правительством России и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. В документе были заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов.

Тогда глава Минтранса Максим Соколов сказал, что "это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами".