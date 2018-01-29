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29.01.2018 05:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Январь закончится резким ослаблением морозов и оттепелью

Текст: Ольга Игнатова
Приближающийся февраль считается довольно неустойчивым в плане погоды месяцем: оттепели будут часто сменяться кратковременным похолоданием и наоборот.

И как раз оттепелью завершается первый месяц в году. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в столичном регионе неделя начнется с облачной и снежной погоды, ночью ожидается 4-6 градусов, днем столбики термометра будут находится вблизи нулевой отметки.

И дальше начнется оттепель. 30 января ночью будет минус 6 - минус 1, днем минус 4 - плюс 1 градус. И 31 ночью от 0 до минус 5 градусов, днем - минус 3 - плюс 2 градуса. А вот 1 февраля и до конца недели намного подморозит: ночью до 7-12 градусов, а днем до 1-6 ниже нуля. Каждый день в течение недели ожидается умеренный снег.

На погоду в Поволжье в начале следующей неделе будут оказывать влияние атмосферные фронты атлантических циклонов. Это значит, что не избежать снегопадов. В Калининградской области снег будет перемежаться с дождем при температуре плюс 2-6 градусов. Потепление до плюс 2 градусов и мокрые осадки ждут Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Стала известна погода на февраль

На юго-востоке Центрального округа - в Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях в воскресенье по ночам морозно: минус 7-11 градусов, а днем около нуля.

На севере европейской территории намного теплее, чем должно быть в это время года, - превышение температуры на 10-12 градусов. В Мурманской области ночью минус 15-16 градусов, днем 10-12. В Архангельской и Вологодской областях ночью 7-9, днем 4-6 ниже нуля.

В северных районах Поволжья - от Кировской до Нижегородской областей - днем минус 6-11 градусов, кратковременный снег. А в среднем Поволжье - от Самарской до Саратовской областей - удержит свое влияние антициклон с востока, будет морозно до минус 12-17 градусов даже днем.

На юге европейской территории пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На Черноморском побережье в районе Сочи дождь. Днем в понедельник около 8 градусов со знаком плюс. Затем немного потеплеет. Севернее - в Волгоградской области - днем морозы до 6-11 градусов.

Ослабление морозов на Урале: в Свердловской области и Пермском крае до минус 12 днем. В Курганской, Челябинской областях и Башкирии повышение до минус 8-11. Однако по ночам по-прежнему больше 20 мороза.

Потепление идет в Ханты-Мансийский округ, на Ямал, на юг Тюменской области. В Ханты-Мансийском округе по ночам в начале недели 15-20 градусов, днем - 11-14 мороза. На Ямале, где еще недавно свирепствовали 40- градусные морозы, ночью минус 17-20, днем 10-15 градусов. На юго-восток Западной Сибири тоже идет повышение температуры. Там днем минус 12, а на севере Томской области до минус 15 градусов. При этом на юге Красноярского края сохранятся сильные морозы: ночью до минус 40, минус 12-17 градусов.

Фото: depositphotos.com
В феврале москвичей ждет новая волна похолодания

На Дальнем Востоке - в Магаданской области снег, метель и до минус 5 днем, но в континентальной части днем до минус 25, ночью 30 градусов. Улучшается погода и на Камчатке: там продет умеренный снег. На севере полуострова днем 1-6 мороза, на юге - до плюс 2. На Курильских островах небольшой снег и днем минус 2-8 градусов. Небольшой снег на Сахалине, температура днем минус 7-12, на севере до минус 17 градусов. В Приморье без осадков, днем минус 15-20, ночью морозно - до минус 30 градусов. На Чукотке минус 8-13 градусов, местами до плюс 1, но ветрено. На арктическом побережье ураган с ветром до 33 метров в секунду.

В Амурской области пока сохраняются морозы: ночью 30-38, на севере до минус 43 градусов, днем около 20. Примерно столько же и в Хабаровском крае.

Зато в Якутии долгожданное потепление: температура там на наступившей неделе превысит норму на 5-10 градусов. По ночам будет 38-41 градус, днем 34-35 и солнечно. Напомним, что недавно Якутия пережила 60-градусные морозы.

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