Японские военные проверят американские вертолеты AH-1

Силы самообороны Японии устроят собственную проверку американских вертолетов AH-1. Ранее одна из этих винтокрылых машин совершила незапланированную посадку в Окинаве. Это стало третьим по счету инцидентом в Японии с участием военной техники Соединенных Штатов.

"Используя экспертные и технические знания Сил самообороны, мы намерены провести свою инспекцию в кратчайшие сроки", - цитирует ТАСС японского министра обороны Ицунори Онодэру.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Власти этой префектуры выступают за сокращение присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в Японии.