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29.01.2018 21:07
Рубрика: Спорт

Ковальчук: Только хоккейное "золото" скрасит впечатление от Олимпиады

Текст: Илья Соболев
"Столько прессы я даже на Матчах звезд в НХЛ не видел", - улыбнулся Илья Ковальчук, оказавшись в самой гуще журналистов, приехавших на день открытых дверей нашей хоккейной сборной. Ковальчук сразу дал понять: это последний шанс пообщаться с игроками команды. Дальше они будут концентрироваться непосредственно на хоккее.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Насколько важная для вас эта Олимпиада? Как настроение в команде?

Илья Ковальчук: Каждая Олимпиада важна. Настроение хорошее, рабочее. Думаю, каждый в сборной доволен своими партнерами. Проходим мини-сбор, всем непросто, но держимся. Много шутим, на позитиве, самое главное.

Между последними матчами за СКА и первыми играми сборной в Пхенчхане пройдет довольно много времени. Это проблема?

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Илья Ковальчук: Это вам кажется, что дней много, а на самом деле у нас все расписано по минутам. Вот прошла открытая тренировка. Думаю, после этого нам надо чуть-чуть закрыться и своим коллективом работать и готовиться к играм.

Нужно ли вообще общаться в Пхенчхане, учитывая количество наложенных ограничений и возможные скандалы, вызванные их нарушением?

Илья Ковальчук: Я не беру это в голову. Много об этом пишут. Но это не те вещи, которые нас должны заботить. Мы не можем их проконтролировать. Есть там какие-то правила, но я их читать не буду. Мы едем на Олимпиаду. А то, что написано на майках… Если им так угодно, пусть будет, как они хотят.

Ваши партнеры по СКА Сергей Плотников и Антон Белов, которых не пригласили на Олимпиаду, сильно расстроены?

Илья Ковальчук: Конечно, расстроены. Олимпиада - мечта для каждого. Белов после своего проступка был на Олимпиаде, играл на чемпионатах мира. То, что произошло сейчас - загадка. Получается, что Олимпиада - это как день рождения на Международного олимпийского комитета, на который высылают приглашения.

А как на всю эту ситуацию реагируют ваши знакомые иностранные игроки?

Илья Ковальчук: Ни с кем не общаюсь. И вот что касается прессы. Сегодня пообщаемся, а если потом будут какие-то вопросы, не обижайтесь. Ребята должны сконцентрироваться на работе.

Вы знаете, что МОК создал специальную комиссию, которая будет следить, как российские спортсмены выполняют все правила поведения, в том числе в соцсетях?

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Илья Ковальчук: Вы следите за моим Instagram? Следите.

Говорят, что это не шутки. И многим спортсменам уже пришли SMS с предупреждениями…

Илья Ковальчук: Нам никакие SMS не приходили.

Как относитесь к тому, что многие звезды отечественного спорта не получили приглашения на Олимпиаду?

Илья Ковальчук: Это несправедливо. Я даже не знаю, что тут можно сказать. Ребята готовятся, выигрывают этапы Кубка мира, завоевывают право ехать на Олимпиаду, а их потом этого права лишают.

Есть понимание, что хоккейное "золото" - единственный способ скрасить впечатление от этих Игр?

Илья Ковальчук: Я думаю, все это прекрасно понимают.

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