Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ

За океаном состоялся традиционный ежегодный Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. В нем приняло участие трое россиян - форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, а также игроки "Тампы" - нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

В гала-турнире участвовало четыре команды, которые были сформированы из хоккеистов, представляющих четыре дивизиона лиги. От Восточной конференции участвовали команды Атлантического и Столичного дивизионов, а от Западной конференции - Тихоокеанского и Центрального дивизионов.

И вышло так, что в первой игре Матча звезд, полуфинальной россияне вышли на лед друг против друга. Кучеров и Василевский оказались в одной команде, а Овечкин - в другой.

Феерии ждали от всех троих, и неслучайно: "Тампа", ведомая россиянами, проводит великолепный сезон и возглавляет сводную турнирную таблицу НХЛ. Василевский является главным претендентом на "Везина Трофи", а Кучеров лидирует в гонке бомбардиров, набрав 64 очка (27+37) и на три шайбы отстает в гонке снайперов от первого места, которое занимает Овечкин. Словом, на россиян, пусть их в этот раз оказалось в Матче звезд и немного, возлагались особые надежды.

И игроки их сполна оправдали. Напомним, что, согласно регламенту, мини-матчи проходили в формате 3х3 и длились по 20 минут. За это время Овечкин не только успел огорчить своего соотечественника Василевского, но и отметиться результативной передачей на лидера "Питтсбурга" Сидни Кросби. Правда, команде Столичного дивизиона это выиграть не помогло - во многом потому, что в составе их соперников блистал Кучеров.

Никита оформил хет-трик, став всего вторым россиянином, которому удалось забросить три шайбы в Матче звезд. А первым был Павел Буре в 2000 году. Более того, Кучеров на радость болельщикам продемонстрировал свой становящийся фирменным трюк: гол без броска. Выйдя на рандеву с вратарем он пробросил шайбу вперед и сделал ложное движение клюшкой, словно собираясь обработать снаряд перед броском. Но на самом деле он шайбы не коснулся, и та медленно вкатилась в ворота между щитков Брэйдена Холтби, который такого подвоха совершенно не ожидал.

Этот гол стал для Кучерова третьим в матче и последним в этой игре: Атлантический дивизион победил со счетом 7:4.

"Я принял шайбу на фланге и сразу решил рискнуть. В конце концов, этот матч - для болельщиков, и если получится, будет хорошо. А если не выйдет - ничего страшного, - сказал Кучеров в эфире телевидения НХЛ. - Если мои голы в Матче звезд считают красивыми, наверное, так и есть. Другие ребята тоже красиво забивали, и не мне об этом судить".

"Это его самый красивый гол, - добавил Андрей Василевский. Он может это делать, и он молодец. Мне, правда, он так забить не смог".

Выразил уважение земляку и Овечкин. Александр признался, что сам ни за что бы не рискнул сделать такой прием.

"Кучеров невероятно сыграл, он очень тонко чувствует игру, - сказал Овечкин. - Я за него счастлив, но сам никогда бы не стал такое пробовать, у меня просто не хватит мастерства".

Хет-трик Кучерова был с восторгом встречен трибунами. Болельщики после третьего гола россиянина стали бросать на площадку кепки, а игроки команды Атлантического дивизиона последовали примеру фанатов и бросили на лед свои шлемы.

Yes, that IS Coop encouraging players to throw their helmets. 🤣 #NHLAllStar pic.twitter.com/B0fD3D1fcd — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 28 января 2018 г.

Правда, еще одного повода отпраздновать "Атлантика" не дала: в финале Матча звезд она уступила сборной Тихоокеанского дивизиона со счетом 2:5. Самым ценным игроком финала признан форвард "Ванкувера" Брок Безер, который набрал два очка (1+1). Отметим, что ранее в рамках "Мастер-шоу" 20-летний нападающий выиграл конкурс на точность бросков, за 11,136 секунды поразив все мишени.