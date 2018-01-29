Летевший из Стамбула в Москву самолет вернулся из-за неполадок

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс из Стамбула в Москву, вернулся в аэропорт отправления. Такое решение командир экипажа принял из-за возникших технических неполадок.

"Рейс ТК413, который отправился сегодня в Москву, по техническим причинам развернулся и вернулся в аэропорт им. Ататюрка в Стамбул", - цитирует ТАСС представителя авиаперевозчика.

Какая именно неполадка возникла в самолете, в Turkish Airlines не уточнили, отметив лишь, что никакой угрозы для жизни и безопасности пассажиров не возникло. По данным местных СМИ, это могло быть падение давления воздуха в салоне.

Перевозчик уже подготовил для пассажиров другой самолет, на котором они отправятся в Москву.