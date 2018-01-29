Во Франкфурте-на-Майне неожиданно разгорелся скандал вокруг сразу двух известных городских аптек. Мигранты, живущие в столице немецкой федеральной земли Гессен, обвинили их владельцев в... расизме. Дело в том, что одно из фармацевтических заведений называется "Мавританская аптека", а другое - "Аптека у мавра на Цайле (главной торговой улице Франкфурта. - Прим. "РГ")". Разумеется, их владельцы, а также большинство комментаторов в соцсетях и на форумах назвали эти обвинения полным абсурдом.

Как пишет портал Spiegel Online, в городское собрание депутатов и в магистрат поступила официальная жалоба Муниципального представительства иностранок и иностранцев Франкфурта (так называется местный совет диаспор). Его активисты всерьез требуют от аптекарей сменить вывески. Якобы слово "мавр" является уничижительным. До сих пор подобная трактовка никому в голову не приходила. Тем более что такие названия аптек распространены по всей Германии. Одна из старейших была основана в баварском Эрлангене в 1696 году и последние сто с лишним лет находится под управлением авторитетной династии фармацевтов. Аптечный бренд "У мавра" восходит к тем временам, когда в Европе ценились снадобья с Востока и Африканского континента. Никакой другой подоплеки - тем более оскорбительного или расистского смысла - в нем нет.

Управляющий директор франкфуртской "мавританской" аптеки Карин Швайцер призналась газете Frankfurter Rundschau, что потрясена этими подозрениями, о которых она узнала от журналистов, попросивших прокомментировать ситуацию. К ней лично представители диаспор никогда не обращались. По словам Швайцер, предприятие работает с шестидесятых годов прошлого века, прекрасно себя зарекомендовало и никогда не вызывало никаких нареканий. Смена названия будет означать необходимость проходить перерегистрацию и заново получать лицензию, а это очень затратное дело.

Ее сестра по несчастью Андреа Хампель, возглавляющая вторую аптеку во Франкфурте-на-Майне, заявила, что "никогда не согласится на переименование". Тем более что вывеска украшает собой фасад исторического здания и подпадает под действие закона о защите памятников.

Между тем активистка франкфуртского представительства иностранцев с кенийскими корнями Виргиния Вангаре Грайнер, которая присоединилась к петиции, настаивает что историческое наименование выходцев из Африки "не соответствует духу времени". Об этом она заявила в интервью изданию Frankfurter Neue Presse. Кроме того, ее лично задел логотип, который изображает чернокожую женщину в национальном головном уборе "с толстыми губами и гигантскими кольцами в ушах". "Современные африканки в таком виде уже не ходят! И как я объясню это своим детям", - возмущается "афронемка" Грайнер, живущая в Германии более тридцати лет. Впрочем, на сайтах обоих учреждений корреспондент "РГ" таких картинок не обнаружил. Вчера официально подтвердилось: с интернет-портала аптеки на улице Цайль "голову черной женщины в тюрбане" поспешили убрать. "Это было сделано в интересах аптеки", - сообщил ее представитель местным СМИ. Однако многие другие фармацевтические учреждения под вывеской "У мавра" пока не спешат отказываться от аналогичных логотипов.

Бренд "У мавра" ­восходит к временам, когда в Европе ценили снадобья с Востока

Кое-где интерьеры украшены негритянскими фигурками - разумеется, для антуража, а вовсе не в знак солидарности с эпохой колониализма. Между прочим, в Европе - например, в Австрии и Италии, - можно встретить даже отели под названием "У мавра". Пока к ним никто не предъявлял никаких претензий. Сейчас трудно сказать, пойдут ли в конце концов городские власти навстречу требованиям мигрантов Франкфурта. И не придется ли немцам также переписывать Шекспира, который не стеснялся называть своего Отелло "благородным мавром", менять официальное в ФРГ название для государства Мавритания или вычеркивать из книг по истории архитектуры упоминания о мавританском стиле.

Между тем

В немецком городе Фульда (земля Гессен) взыскание получил местный комитет по организации карнавалов. На протяжение многих лет во время маскарадных шествий в канун Великого поста в них неизменно участвовал ряженый в роли "негра с юга". По традиции актер-любитель красил лицо черной краской, надевал кучерявый парик, вешал на грудь ожерелье из костей и заворачивался в леопардовую шкуру, разгуливая в таком виде по улицам в составе пестрой процессии. Однако оргкомитет был в прошлом году обвинен в расизме.

Амплуа "негра" полностью не запретили, однако теперь участник маскарада не должен носить костяные бусы, а также перекрашиваться в черный цвет.