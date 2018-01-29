Тринадцатилетняя Ева кормит хомяка мамиными антидепрессантами, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона. Хомяк с энтузиазмом жует таблетку, после чего падает замертво. "Ну вот, я так и знала", - вздыхает девочка. Пролежав несколько недель в психиатрической клинике, вслед за хомяком следует и мать Евы. Поэтому теперь девочка переезжает в большой особняк, где живут ее отец (Матье Кассовиц) с новой женой, его сестра Анна (Изабель Юппер) и впадающий в маразм дед Жорж (Жан-Луи Трентиньян).

В «Хэппи-энде» режиссер вспомнил и два других своих фильма. Но застолье теперь уже побольше и подороже. Фото: www.ruswv.ru

Когда появилась новость, что новый фильм Михаэля Ханеке будет комедией, многие восприняли это с изрядной долей удивления - в наличии чувства юмора австрийский режиссер, давно и успешно работающий во Франции, не заставил подозревать себя ни разу за свою долгую и блестящую карьеру. Что ж, гэги в этой картине действительно имеются. К примеру, тут есть момент, когда режиссеру нужно проиллюстрировать острый экзистенциальный кризис, который переживает Пьер (Франц Роговский), двоюродный брат Евы. Герой отправляется в караоке, накачивается там спиртным и, постоянно падая, исполняет перед публикой хит певицы Сии Chandelier. Удается ли создать это сценой комический эффект? Скорее нет, чем да- тут испытываешь чувство неловкости; будто соседский дедушка с залихватским видом рассказывает бородатый анекдот.

Впрочем, куда больше удивляют не натужные попытки классика пошутить, а перманентное ощущение дежа-вю, с которым смотришь "Хэппи-энд". Дело даже не в том, что Ханеке вновь обращается к своей постоянной теме - иррациональному злу, которое разъедает уставшее от жизни буржуазное общество. И даже не в том, что дидактические интонации профессора, читающего лекцию о жизни насекомых и финальным выводом, содержащим сакраментальное "я обвиняю", после короткого перерыва на "Любовь" вновь зазвучали из его уст. Это как раз то, что принято называть приметами авторского почерка и фирменным стилем.

Но главное изумление вот в чем: "Хэппи-энд" представляет собой краткую антологию предыдущего творчества Ханеке с прямыми отсылками и цитатами из его предыдущих картин. История с хомяком - явный отсыл сразу к двум его картинам. Стилистически это привет раннему фильму "Видео Бенни". Семантически - намек на "Белую ленту". В финале вместе с эмигрантской темой возникнут прямые параллели к еще двум фильмам Ханеке - "Скрытое" и "Код неизвестен".

В таких случаях принято говорить, что режиссер снял личные "Восемь с половиной" - путеводитель по своей фильмографии. В случае с Ханеке это действительно так - пожилой маэстро в пародийном ключе создает аллегорию собственного творчества, расслабленный гимн полюбившимся темам и персонажам. В сущности, это не лишенный достоинств сборник любопытных комментариев к собранию сочинений, который любого нормального посетителя кинотеатров оставит в недоумении. Но если у такого зрителя есть нужда понять, что представляет собой кино для снобствующих кинокритиков, то отправиться на "Хэппи-энд" следует непременно.