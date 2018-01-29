Олег Знарок: Дацюк будет капитаном сборной на Олимпиаде

После тренировки, которую хоккейная сборная России провела в подмосковном Новогорске в открытом режиме, главный тренер нашей национальной команды Олег Знарок ответил на вопросы журналистов.

Олег Валерьевич, назовите капитана команды и ассистентов?

Олег Знарок: Дацюк будет капитаном. А ассистентов назовем завтра.

Что с Хафизулиным, который не тренировался?

Олег Знарок: У него микротравма. Мы надеемся, что он восстановится. Он делает все процедуры. Мы внесли его в состав, но сможем, если что, сделать замену.

Тех ребят, которые не получили приглашения от МОК - Белов, Ничушкин, Плотников - будет не хватать команде?

Олег Знарок: Конечно, нам их будет не хватать. Жалко, что это происходит именно с нами.

Насколько поможет сборной тот факт, что сразу 15 человек из нынешнего состава играет у вас в СКА?

Олег Знарок: Мы не первый год собираемся этим составом. Самое главное - сделать команду. А то, что существуют наигранные связки, - это очень здорово.

Сильно ли важна роль сдерживающих игроков, которых вы берете на Олимпиаду?

Олег Знарок: Вы знаете, что в команде должен быть баланс. У нас есть забивные игроки, которые не играют в меньшинстве. Поэтому мы решили так.

Как оцените состояние Дацюка, у которого недавно была травма?

Олег Знарок: Я не могу сейчас оценить состояние Дацюка. До 14 февраля еще можно два раза форму набрать и потерять.

Какой у сборной России будет самый главный соперник?

Олег Знарок: Все. Это Олимпиада, здесь ко всем нужно относиться с уважением. Слабых не будет.

Есть понимание, кто из вратарей будет начинать контрольные матчи?

Олег Знарок: С Беларусью будет играть Кошечкин.

Вы уже проводили инструктаж игроков по поводу правил поведения, разработанных МОК?

Олег Знарок: Еще не проводили, но планируем. Правила жесткие, на самом деле. Вплоть до отчисления.

Какой-то талисман с собой возьмете на Олимпиаду?

Олег Знарок: Жена со мной поедет - как талисман.