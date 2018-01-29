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29.01.2018 07:00
Рубрика: Экономика

Опасных товаров из Китая станет меньше

Текст: Игорь Зубков
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Китай договорились о механизме обмена информацией о мошеннических практиках, недобросовестных продавцах и небезопасных товарах.

На основе этих данных специальная рабочая группа в составе представителей ЕЭК и Китая будет принимать решения о совместных расследованиях.

Об этом рассказал председатель ЕЭК Тигран Саркисян в интервью "Российской газете". Такой формат взаимодействия предусматривает проект торгово-экономического соглашения Евразийского экономического союза с Китаем.

Фото: depositphotos.com
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"Мы содержательно согласовали проект и уже в этом году будем готовы вынести документ на подписание, сейчас он проходит внутригосударственные процедуры согласования, - сказал Тигран Саркисян. - Это первое глубокое соглашение с Китаем такого рода, которое мы будем подписывать от имени пяти стран. Оно создает рамки для взаимодействия".

Речь идет о сотрудничестве в сфере электронной торговли, об активной защите прав потребителей, о транспортной инфраструктуре, защите интеллектуальной собственности, расширении использования электронных документов, в частности, о взаимном признании методов электронной аутентификации, добавил Тигран Саркисян.

Полностью интервью с Тиграном Саркисяном читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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