Grammy: как это было

Канал "Городские пижоны" на "первой кнопке" доставит зрителям удовольствие, показав 2 февраля в 00:10 подробности юбилейной 60-й церемонии вручения премий Grammy, которая прошла в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden в ночь на 29 января. Ведущим, как и на прошлой церемонии, был британский актер Джеймс Корден.

Премия была присуждена в 84 номинациях. По их числу лидировали Jay-Z (восемь, включая три главные), Кендрик Ламар (семь) и Бруно Марс (шесть, включая три главные). По пять номинаций было у Чайлдиш Гамбино и у дебютантов Khalid и SZA. Среди номинантов главной музыкальной премии значились российский дирижер Валерий Гергиев и российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября 2017 года. Валерий Гергиев был номинирован на премию в категории "Лучшая оперная запись" за "Золотого петушка", записанного совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова.

Дмитрий Хворостовский был выдвинут на Grammy посмертно. Певец был номинирован в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь", записанный на стихи Сергея Есенина. Также на награду претендовал дирижер Константин Орбелян. Но мы уже знаем, что получил ее российский пианист Даниил Трифонов. А вот как именно это происходило - можно будет посмотреть на Первом канале.

Вкус "Икры"

Премьера многосерийного детектива "Икра" - на Первом канале 29 января в 21:30 - 1 февраля в 21:35.

Все показанное в этом фильме - вымысел, как утверждают авторы, но такое могло бы случиться во времена СССР, более того - похожие вещи случались, Бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко - прототип героя фильма, которого сыграл Павел Майков. "Калиниченко расследовал ряд громких дел в 70-е годы, он нас консультировал. Кредо Калиниченко было "Закон - священная корова". Он слыл мастером по решению сложнейших головоломок, человеком бесстрашным, но неуступчивым и бескомпромиссным. Но все же, история художественная, все имена были изменены",- рассказывает ведущий продюсер Алексей Кузнецов.

...1979 год. В приморском городе в рыбном порту при загадочных обстоятельствах погибает следователь ОБХСС Михаил Федоров. Его лучший друг и коллега Александр Костенко узнает о том, что гибель Федорова не была несчастным случаем. Он было сам берется за расследование, но неожиданно без объяснения причин его отстраняют. В поисках справедливости Костенко летит в Москву на прием к генеральному прокурору. В аэропорту Шереметьево он становится невольным свидетелем нелегального провоза крупной суммы в валюте. Бдительный Костенко инициирует задержание и арест "валютного курьера" - руководящего работника Министерства Рыбного Хозяйства Аркадия Липмана. Своей профессиональной хваткой, редкой принципиальностью и дотошностью Костенко привлекает внимание не только руководства Генеральной прокуратуры СССР, но партийных чиновников и руководства Минрыбхоза, имеющих непосредственное отношение к валютному скандалу… Фильм "Икра" снял режиссер Виталий Воробьев ("Мотыльки", "Баллада о Бомбере", "Десантура"). В нем снялись такие известные актеры как Павел Майков, Дарья Мороз, Анастасия Макеева, Дмитрий Астрахан, Юлия Рутберг, Игорь Скляр, Андрей Смирнов, Дмитрий Муляр, Вильма Кутавичюте и другие.

Звезды - в трансе

Премьера сезона - так анонсирует Первый канал новое шоу с участием знаменитостей. Кто сказал, что быть звездой легко? Наши звезды на телевидении уже побывали в цирке и на льду, они танцевали и выполняли головокружительные трюки, например, в такой программе как "Русский ниндзя". Они выживали - вспомним шоу "Последний герой", и выставляли себя напоказ ("За стеклом"). Но вот в состояние гипнотического транса их еще не вводили. Снять достоверно такое телешоу - непросто, но посмотрим, что получилось. "Звезды под гипнозом" - эта программа появится в эфире 4 февраля в 19:15 на Первом канале. "В моей практике это первое шоу, где уснувший зритель - признак успеха!" - шутит Максим Галкин, он же - ведущий шоу. Гипнолог Иса Багиров заставит известных людей использовать скрытые возможности сознания. Предварительно знаменитости будут проходить специальный тест на то, чтобы узнать, насколько хорошо они подвержены гипнозу. Зрителям же предоставляется шанс своими глазами увидеть, как человека вводят в транс и узнать, какие ощущения и переживания он при этом испытывает. В состоянии гипноза после воздействия Исы Багирова люди забывают свое имя, "теряют" нос или недосчитываются пальцев на руке. На эксперимент Первого канала отважились: Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригез, Александр Носик, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким, Роман Будников, Тимур Соловьев, Елена Максимова, Елена Кулецкая, Елена Борщева, Доминик Джокер и другие.

Игорь Кваша: свобода сердца

К 85-летию Игоря Кваши на Первом канале премьера документального фильма "Дар сердечный" (4 февраля в 11:10). Ищите друг друга, что бы ни было, и ждите, несмотря ни на что! Короткая фраза, ставшая визитной карточкой программы "Жди меня", для известного актера Игоря Кваши, который вел ее на протяжении многих лет, значила гораздо больше, чем казалось. Одной из главных причин, по которой он однажды согласился стать ведущим, была его личная потеря. Долгие годы он искал своего без вести пропавшего во время войны отца. Что с ним произошло, Кваша так и не узнал. Его близкие не решились открыть всей правды, понимая, насколько тяжелым будет это испытание для Игоря Владимировича. Через всю жизнь пронес он эту боль потери, навсегда сохранил любовь и важное для себя - право оставаться свободным человеком. В каких обстоятельствах он только ни жил - война и эвакуация, создание "Современника" и битва за него, политическое давление и потеря друзей. Мария Шукшина, соведущая Игоря Кваши в программе "Жди меня", станет главным рассказчиком в фильме. Шукшина побывает в местах, связанных с жизнью актера: в театре "Современник", в телецентре "Останкино", Школе-студии МХАТ, а также поговорит с семьей Игоря Кваши.

Допинг и последствия

На канале "Россия 1" - программа-расследование Андрея Медведева "Допинг". (4 февраля в 00:30). Автор попытается ответить на вопрос: что такое допинг с научной и практической точки зрения? Как связаны спорт и политика? Подрывает ли допинг доверие к спорту? Как он ломает карьеры и судьбы спортсменов? Как забирает жизни?

Программа расскажет, как появились первые допинг-препараты, апробированные на спортсменах. Государственная допинг-программа ГДР, "Госплан 14.25" и немецкие пловчихи, пострадавшие от применения гормонов и стероидов. Врачи, работавшие с чемпионами - каких результатов в спорте они добились? Победы и поражения. Громкие скандалы и пожизненные дисквалификации. Как сегодня живут те, кто был лишен всех наград, кто признался в употреблении допинга, кто кормил спортсменов запрещенными препаратами и те, кого без объяснения причин отстранили от участия в Олимпийских играх.

В подворотне нас ждет маньяк

Один из наших самых жгучих страхов - встреча с маньяком. От мысли, что такой оборотень орудует где-то поблизости, любого человека охватывает ужас. Откуда появляются подобные нелюди, что ими движет, а главное - как их вовремя распознать, попытались выяснить авторы нового документального фильма "По следу оборотня", который выйдет на канале "ТВ Центр" 1 февраля, в 23:05. Часто серийные убийцы - это с виду обычные, неприметные, ничем не выделяющиеся люди. У них есть семьи и даже дети, именно поэтому вычислить их не так просто. И все-таки точно попытаться определить опасного преступника заранее и тем самым, возможно, спасти свою жизнь, можно. В фильме собраны опыт и знания отечественных специалистов и следователей, впечатления популярных актеров, которым довелось перевоплощаться в маньяков на экране, а также наблюдения тех, кто по роли их ловил. Участники: Елена Яковлева, Дарья Юргенс, Анастасия Мельникова, Максим Матвеев, Сергей Селин, Елена и Татьяна Зайцевы, психолог Мария Пугачева, графолог Виктор Колкутин, психиатр Ольга Бухановская, специалист по дерматоглифике Николай Богданов, фенотиполог Марк Лучин, специалист в области дактилоскопии Алексей Самищенко.

Отверженные звезды

Премьера документального фильма "Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды", в котором авторы расскажут трагическую историю жизни и смерти прекрасных актеров ушедшей эпохи - 4 февраля в 10:20 на канале "ТВ Центр".

Москва, зима 1979-го. В одной из психиатрических клиник умер пациент. У него были проблемы с памятью. Он открыл общий холодильник, случайно взял не свои продукты. За это его избили соседи по палате. Сердце мужчины не выдержало унижений… Прошло 10 лет. 1989 год. Снова Москва, снова зима. Каждый день к памятнику Тельману у метро "Аэропорт" приходила старушка и грозила кулаком лидеру немецких коммунистов. А потом перестала приходить… Когда ее обнаружили в пустой квартире, точную дату смерти определить уже никто не мог. Так с разницей в десять лет ушли из жизни брат и сестра - народный артист Николай Гриценко и народная артистка Лилия Гриценко.

Брат и сестра. Им был дан талант, и возможность его реализовать. Оба были на вершине славы, оба - народные артисты СССР и любимцы публики. Но судьба распорядилась иначе - ни слава, ни успех не могли спасти ни брата, ни сестру от одиночества...

Участники: Василий Лановой, Леонид Ярмольник, Вадим Абдрашитов, Елена Семенова, Александр Шпагин, Алексей Тремасов, Екатерина Гриценко - дочь Николая Гриценко, Денис Кмит - сын Николая Гриценко.

"Карточный домик". Начало

После большого зрительского успеха британских сериалов "Аббатство Даунтон" и "Лунный камень" эстафету на телеканале "Россия К" принял еще один художественный фильм производства Великобритании - "Карточный домик. Окончательное решение" (1995 г.). Четырехсерийная драма режиссера Майка Варди повествует о тайнах и интригах служебной деятельности премьер-министра Великобритании Франсиса Уркхарта. В ролях: Иэн Ричардсон, Дайан Флетчер, Пол Фримен, Айла Блэр, Николас Грэйс и другие. Смотрите все серии фильма в эфире телеканала 29 января - 1 февраля в 22:20 (повтор 30 января - 2 февраля в 8:05).

Редкие записи

С 29 января по 2 февраля в 15:10 (повтор ночью) в эфире телеканала "Россия К" - новые выпуски программы "Исторические концерты". Ведущая Тамара Синявская. В рубрике "Исторические концерты" телеканал "Россия К" показывает редкие, зачастую уникальные записи выступлений величайших музыкантов XX века, чьи имена уже стали легендами: Артура Рубинштейна, Сергея Лемешева, Герберта фон Караяна, Глена Гульда, Евгения Светланова, Святослава Рихтера, Владимира Горовица, Мстислава Ростроповича и других. На неделе с 29 января вниманию телезрителей будут представлены 5 концертов с участием звезд первой величины.29 января - Елена Образцова и Альгис Жюрайтис (запись 1990 года), 30 января - Иегуди Менухин и Виктория Постникова (запись 1987 года), 31 января - Даниил Шафран, Марис Янсонс и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии (запись 1980 года), 1 февраля - Эмиль Гилельс (запись 1983 года), 2 февраля - Джансуг Кахидзе и Государственный симфонический оркестр СССР (запись 1984 года).

Вкусно и весело

Канал "Телекафе" приготовил для зрителей гастрономическое безумие и представил ряд уникальных развлекательных программ с юмористическим акцентом. Среди новых проектов - веселая энциклопедия кулинарных провалов или как стать популярным фуд-блогером "Блин.Ком", ведущей шоу стала известный блогер и модель Елена Сажина. Она расскажет и покажет самые большие кулинарные фейлы, а известные повара объяснят, как можно избежать этих неудач на кухне. Проект "Хот-Пиг", где поросенок - не главное блюдо на столе, а новый очаровательный ведущий. О том, как скоротать вечер с самым близким другом - холодильником, вы узнаете из новой программы "Ночной дожор". Ведущий программы Антон Аренс и его холодильник подскажут, что вкусного приготовить на ночь. В рубрике "Блендер микс" авторы пропускают через блендер самые обычные продукты, например, холодец, лапшу быстрого приготовления или салат "Оливье", а прохожие пытаются угадать, что же именно превратилось в кашу. Приготовить разнообразные и полезные завтраки поможет рубрика "Мировой завтрак". А чтобы быстро уснуть - послушайте сказку на ночь от Александра Демидова. В проекте "Пожиратели" помимо вышеперечисленных ведущих - встреча с новыми супергероями в исполнении популярных актеров Филиппа Бледного и Павла Рассомахина. Они спасут зрителей от суровых диет.

День рождения Ванги

31 января - День рождения знаменитой Ванги. Именно в этот день РЕН ТВ посвятит свой эфир документальным фильмам о прорицательнице. В "День главных предсказаний" на РЕН ТВ - фильмы "Вся правда о Ванге" - в 11:00; "Ванга. Продолжение" - в 14:00. Документальный спецпроект "Наследница Ванги" - 18:00.

Смотрите также

3 февраля в 22:00 у зрителей канала "Россия К" есть возможность посмотреть киношедевр Александра Сокурова "Фауст" (2011 г.). Фильм является обладателем 15 премий, среди которых три приза на МКФ в Венеции (2011) и четыре премии "Ника" (2013). В ролях: Йоханнес Цайлер, Антон Адасинский, Изольда Дихаук и другие.